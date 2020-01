Bitkiden kuşbaşı karpuzdan tereyağ

2020’de kinoa, kavlıca, siyez gibi antik tahıllar öne çıkacak. Bitki bazlı etler kuşbaşı ve kavurma olarak soframızda yerini alacak. Nohut ve karpuz tohumu yağı katı olarak satılacak. Gazlı içeceklerin rakibi ise yulaf sütü, brokoli kahvesi, mürver şurubu

Alternatif sütler, bitki bazlı etler, böcek kabuğu bazlı kurabiyeler ve daha birçok yenilik. Bazılarını ilk defa duyacaksınız ve yeni yılda da duymaya devam edeceksiniz. İşte 2020'de çok konuşulacak sağlıklı yiyeceklerden bazıları.

Beslenme konusunda her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Sağlıklı beslenmenin kuralları yapılan araştırmalar ve yeni keşiflerin ardından değişebiliyor. Uzmanlar, dün faydalı zannettiğimiz bir gıdanın, bugün zararlı olduğunu söyleyebiliyor. Ayrıca piyasaya çıkan yeni ürünler de tercihleri etkileyebiliyor. Bakalım 2020'de her yerde göreceğimiz, beslenme uzmanlarının tavsiye edeceği sağlıklı gıdalar neler.

ANTİK TAHILLAR: Kinoa ile hayatımıza giren antik tahıllarda seçenekler artıyor. Farro tahılı, spelt (kavlıca) buğdayı, millet (akdarı) ve teff tohumu gibi eski tahıllar her geçen gün daha da aranır oldu. Tabi kavlıca dışında Anadolu ırkı buğdayları da unutmamak gerek başta iza ve siyez geliyor. Bu tahıllar lif içeriği yüksek, besleyici ve sağlıklı olma özellikleriyle öne çıkıyor. Birçok eski tahıl glütensiz veya sınırlı olduğu için, glüten alımını sınırlamak isteyenler için de iyi birer alternatif olacağa benziyor.

BİTKİ BAZLI TEREYAĞI: Aslında uzun zamandır bildiğimiz ve tükettiğimiz yiyeceklerin farklı bir şekilde karşımıza çıkması biraz şaşırtıcı. Bitki bazlı tereyağı da bunlardan biri. 2020 yılında market raflarında katı formda nohut yağı, macademia (bir çeşit fındık) yağı hatta karpuz tohumu yağı görürseniz şaşırmayın. Tohumlar bitkinin besin merkezidir, bu yüzden de bitki bazlı tereyağları lif, protein, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir.

BİTKİ BAZLI ETLER: Bitki bazlı etler 2019 yılında dünya genelinde adını duyurdu. Ülkemizde ise gıda pazarına girmesi an meselesi. 2020'de bitki bazlı etlerin yaygınlaşması ve daha ulaşılabilir olması bekleniyor. Uzmanlara göre sağlıklı olmak için etten vazgeçmek gerekmeyecek, bu yeni bitki bazlı etler sayesinde etin boşluğu dolacak. Aslında bitkisel et gibi tadı olan protein diyebiliriz. Bunların endüstride kullanıldığını duyuyoruz ama tercihen de yenilebilecek olması çok muhtemel. Düşünsenize bitki kuşbaşıdan kavurma yediğinizi, belki yağ oranı sınırlı olacağından lezzetli olmayabilir ancak yemeklerin içinde pek anlaşılmayacağını düşünüyorum.



MEYVE SULARI VE GAZLI İÇECEKLERE YENİ RAKİPLER

Konsantre meyve suları ve gazlı içeceklere yeni yılda rakip geliyor. Aromalı sular hızla yayılıyor, bu trendin belki de artmasının sebebi dünyada içilebilir doğal su kaynaklarına ulaşımın azlığından. Yani, daha kalitesiz bir su içilebilir bir forma dönüşüyor. Lezzetli ve eğlenceli bu içeceklerin sağlıklı olduğu düşünülüyor ancak şeker içeriğine dikkat etmekte fayda var.

KEREVİZ SUYU: Her dönem farklı bir bitkinin suyu, sağlığa olan faydalarından dolayı trend listesine giriyor. Bunlardan birinin de kereviz suyu olacağı hiç aklıma gelmezdi. Bu yıl sihirli bir iksir gibi ortaya çıkan kereviz suyu, vücudu toksinlerden arındırmaya ve kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor.

YULAF SÜTÜ: Her geçen gün daha fazla kişi, laktoz intoleransı bulunanlar süt içermeyen alternatifler arıyor. Badem ve soya sütünden sonra artık yulaf sütü de bu ihtiyacı karşılayacak bir seçenek. Ancak organik olanlarının tüketilmesi öneriliyor. Şahsen denedim, özellikle kahve için köpüğünün miktarına inanamadım.

MÜRVER ŞURUBU: Çiğ olarak tüketilmesi tehlikeliyken, ticari olarak üretilen markalı ve onaylı mürver şurubu soğuk algınlığı ve griple mücadelede başarılı ve oldukça sağlıklı. Yalnız bu ticari versiyonlarındaki şeker beni korkutuyor. Umarım bunlara da bir alternatif gelir.

BROKOLİ KAHVESİ: Güne kahveyle başlamak birçoğumuz için vazgeçilmez. Bazen daha sağlıklı alternatifler arayanlar da oluyor. İşte o mükemmel alternatif brokoli kahvesi. A ve C vitaminleri, lif, folat ve potasyum başka hangi kahvede bir arada bulunabilir ki? Önümüzde ki aylarda bu kahvenin dillerden düşmeyeceğini tahmin ediyorum.



SOYAYA ALTERNATİF MAŞ FASULYESİ VE KENEVİR

Soya fasulyesi, uzun yıllardır veganlar için vazgeçilmez bir protein kaynağı. Sadece veganlara özel bir besin değil tabi ki. Besleyici özelliği ve ucuz oluşu nedeniyle yaygın olarak gıdalarda dolgu maddesi olarak kullanılıyor. Ancak soyanın da tahtı sallanmaya başladı. 2020'de maş fasulyesi ve kenevir gibi daha sağlıklı bitki bazlı protein kaynakları fazlaca kullanılacak gibi görünüyor.



Adını sık duyacağımız yiyecekler

* Probiyotik granola ve tatlılar

* Adaptojenik içecekler, atıştırmalıklar ve protein tozları

* Avokado yağı

* Zihinsel fonksiyonları güçlendirmeye yönelik çeşitli ilaç ve gıda takviyeleri (Nootropikler)

* Tatlı humus

* Moringa bitkisi tozu