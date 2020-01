Portakal tüketerek cildinizi onarın

Kış aylarında kuru cilt problemleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Portakal, greyfurt ve limon, cildin kendini onarmasına yardımcı olan C vitamini deposudur

Kış geldiğinde içsel hastalıkların yanı sıra cilt problemleriyle de uğraşmak zorunda kalabiliriz. Kuru cilt, çatlamış eller ve dudaklar, en çok karşılaştığımız sıkıntılardır. Cilt kuruluğunu önlemek için alınabilecek önlemlerin en etkilisi yine beslenmeden geçiyor. Çünkü gıdalar, cilt hücrelerinin yenilenmesi ve gelişmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve besinleri sağlıyor. Cildinizi içten dışa iyileştirecek ve koruyacak gıdalar hem sizi, hem de cildinizi mutlu edecek. İşte onlardan bazıları...



ARAŞTIRILDI

Kale birkisi (bir tür lahana): İçerdiği A vitamini cildin yenilenmesini, C vitamini ise kolajenlerin güçlenmesini ve cildin sıkılaşmasını sağlar. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma, beslenme şekli ile cilt görünümü arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Çalışma, yaşlılık izleri, kırışıklık ve yaşlılık kuruluğu görülen 40 ila 74 yaş arasındaki 4 binden fazla kadın üzerinde yapıldı. Sonuç olarak C vitamini açısından zengin beslenenlerin daha az kırışıklık ve cilt kuruluğuna sahip oldukları bulundu.

Ay çekirdeği: Cildi esnek tutar ve zengin bir E vitamini deposudur. Cilt zarını güçlendirir ve UV hasarına karşı cildi korur. Tabii aşırı işlem görmemiş ve tuzsuz olan çekirdekleri tüketmenizi öneririm.

Nar tohumu: Nar tohumları cildi, güneş ışınlarından kaynaklanan hasara karşı koruyan, iltihapla savaşan ve kan akışını artıran polifenol antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca kırışıklıklara neden olan kolajen hasarını azalttığı kanıtlanan ellagik asit içerir.

Somon: İçerdiği omega-3 yağ asitleri, cildin daha fazla nem tutmasına yardımcı olur. Soğuk su balıkları; sivilce, egzama ve tahriş olmuş ciltlerin kendini iyileştirmesine yardımcı olan D vitamini içeren kaynaklardır.

Turunçgiller: Portakal, greyfurt, limon ve bunların türleri cildin kendini onarmasına yardımcı C vitamini deposudur.

Ceviz: Nemi vücuda hapseder ve cilt hasarı ile mücadele eden bol miktarda antioksidan içerir.



MEYVE ASİDİ İÇEREN NEMLENDİRİCİ SEÇİN

MÜMKÜN olduğunca laktik asit veya glikol asit gibi meyve asitleri olarak da adlandırılan alfa hidroksi asitleri içeren nemlendiricileri tercih etmeye çalışın. Alfa hidroksi asidi içeren kremler, nemi diğer kremlere göre daha uzun süre tutabiliyor. Ancak herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa, ürün etiketini okumayı ihmal etmemenizi öneririm.