İyimserlik kalbinizi koruyabilir

Kötü bir durumda kaldığınızda iyimser düşünmeniz, kalbinizi olumlu etkiler. Araştırmalar, iyimser olanlarda, kötümser olanlara kıyasla kardiyovasküler problem riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor

Günümüzde stres maalesef hayatımızda çok yer kaplıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için neredeyse günün her anı stresle dolu. Stresin hastalıkların temelini oluşturduğunu söylememe gerek yok sanırım. Bir de kalbiniz zayıfsa, stresten uzak durmak sizin için daha da önemli. Karşılaştığım kalp hastalığı, kalp krizi ve felç gibi vakaların temelinde çoğunlukla stres yatıyor.



KAN BASINCI ARTAR

Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında vücut, savaş ya da kaç tepkisine başlar. Bu durumda sinir sistemi devreye girer ve vücudu korumak için adrenalin ve kortizol gibi hormonları salgılamaya başlar. Hormonlar kalbin daha hızlı atmasına, kalp kaslarının gerilmesine, kan basıncının yükselmesine ve nefes alışverişinin hızlanmasına neden olur. Vücutta oluşan bu zincirleme reaksiyon, bütünüyle stres olarak adlandırılır. Kalıcı hale gelen stres, yani kronik stres; kalpte aşırı zorlanmaya neden olur. Bu da bir noktada kalbin işlevinin bozulmasına yol açabilir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve uyku bozuklukları da kronik stresle ortaya çıkar ve adeta vücudu içerden yıkmaya başlar. Kalp sağlığı diyeti, yeterli uyku ve düzenli egzersiz, bir noktaya kadar stresin azaltılmasına yardımcı olabilir. Yine de stresli durumlara karşı tepkinizi azaltmak için beyninizi ve vücudunuzu eğitmeniz gerekir. Trajediler, ekonomik sıkıntılar, sağlık sorunları gibi stresli olaylarla karşılaşmak herkes için bir ihtimal. Hiç şüphesiz bunların üstesinden gelinebilir. Kötü bir durumda kaldığınızda iyimser olmanız, baş etmenizin anahtarı olacak. Sağlığınızla ilgili kötü bir haber aldığınızda bile iyimser olun, olabilecek en iyi sonucu düşünün. Kardiyoloji dergisi tarafından Eylül 2019'da yayımlanan bir analizde, 230 bin kişiyi kapsayan 15 çalışmanın verileri bir araya getirildi. Sonuç olarak, sürekli iyimser olanların, kötümser olanlara kıyasla daha düşük kardiyovasküler problem riski olduğu bulundu.



ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENİN

Strese karşı vücudunuzu ve beyninizi eğitmeye şükretmekten başlayabilirsiniz. Araştırmalara göre şükretmek, stres seviyesini düşürmeye yardımcı olabiliyor. Çağdaş Klinik Araştırmalar dergisinde 2015 Eylül ayında yayımlanan bir çalışma, kalp krizi sonrasında şükredenlerin, şükretmeyenlere oranla daha hızlı iyileştiğini ortaya koydu. Kendinize bir liste oluşturmanızı tavsiye edebilirim. Bu listeye şükrettiğiniz şeyleri yazın. Bir de sizin için iyi bir şey yapan birine mutlaka bir şekilde teşekkür edin.



KENDİNİZE BİR AMAÇ EDİNİN

HAYATTA bir hedefinizin olması her alanda gerekli aslında, kalp sağlığınız için bile. Herhangi bir amacı ya da hedefi olmayan insanlar, yaşamlarının kontrolünü ellerinde tutmadıkları için daha kolay strese girebiliyor. Psikosomotik Tıp Dergisi, 2016 yılında 'yüksek veya düşük amaç duygusu olan insanlar arasındaki ölüm oranları' ile ilgili 137 bin kişiyi içeren 10 çalışmayı inceledi. Araştırmacılar, güçlü bir amaç duygusu olan insanların yüzde 23 daha düşük ölüm oranı olduğunu buldu. Ayrıca bu insanların, kalp krizi ve felç riski ile baypas ya da stent prosedürüne olan ihtiyaçlarının yüzde 19 daha düşük olduğu görüldü.