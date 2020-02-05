Bayılmak kalp hastalığı habercisi olabilir

Araştırmalara göre her üç kişiden biri hayatının bir döneminde bayılıyor. Kalp problemleri olduğu bilinen kişilerin bayılmalara daha yatkın olduğu biliniyor

Bayılma, beyne yeteri kadar kan gitmediğinde gerçekleşir. Araştırmalara göre her üç kişiden biri hayatının bir döneminde bayılıyor. Kolay iyileştirilebilecek durumlar bayılma sebebi olabileceği gibi, daha ciddi sağlık sorunları da kendini bayılmayla gösterebiliyor. Bayılma vakaları incelendiğinde, çoğu zaman altta yatan herhangi bir kötü sonuç bulunmuyor. Ancak bazı vakaların ardında kardiyovasküler problemler olabiliyor. Halihazırda kalp problemleri olduğu bilinen kişilerin bayılmaya daha yatkın olduklarını söyleyebilirim. Bayılmanın sebeplerini üç başlık altında toplayabiliriz.



VAZOVAGAL BAYILMA

Görülen bayılma nöbetlerinin yarısı düşük kan basıncı nedeniyle beyne yeterli kan gitmemesinden kaynaklanır. Sıcak hava, kalabalık ortam, kan görmek, yoğun öksürük nöbeti, paniklemek, kötü haber almak gibi durumlar bayılmaya neden olabiliyor. Bu tür bayılmalar özellikle 35 yaş altı insanlarda daha sık görülüyor. Nedeni ise sinir sistemlerinin daha hassas olması ve hızlı tepki verebilmesi.



ORTOSTATİK HİPOTANSİYON

Ortostatik hipotansiyon olarak adlandırılan, aniden ayağa kalkıldığında tansiyon düşmesi de bir başka bayılma nedenidir. Özellikle uzun süre oturulduğunda, kan geçici olarak bacaklarda toplanır. Ayağa kalkıldığında ise beyne kan ulaşması zaman alabilir. Vücudun susuz kalması ve aşırı sıcak bu sorunu daha da artırır. Yaşlı insanlarda kan damarlarının sertleşmesi ve kan basıncını izleme sisteminin hassasiyetini kaybetmesi nedeniyle ortostatik hipotansiyon daha sık görülür.



KARDIYAK BAYILMA

Bayılma sebeplerinin en endişe verici türü, kalbin normal olarak pompalanmasını önleyen kardiyak bayılmalardır. Bayılma olaylarının yaklaşık yüzde 15'i kardiyak sebeplerden kaynaklanır. Kalbin çok hızlı ya da çok yavaş atması durumunda kan basıncı düşebilir ve bayılma gerçekleşebilir. Kalp kapakçıkları, özellikle aort kapakçıklarının sertleşmesi ile ilgili sorunlar da kan akışını etkileyerek bayılmaya neden olabilir. Ayrıca kalp krizi geçirmiş kişilerde oluşabilen kalp kası hasarları kalbin doğal pompalama yeteneğini etkilediğinden, kalp hastalarında bayılma yaygın görülür.

Bayılma sebebini araştırın.

Bayılırsanız ya da sürekli bayılacakmış gibi hissediyorsanız, altında bir sebep olup olmadığını öğrenmek için bir doktora başvurun.

Bayılma öncesi ve sonrası hatırladığınız belirtileri not alın ve doktorunuzla paylaşın.

Bayılma esnasında yanınızda bulunan birileri varsa ne gibi tepkileriniz olduğunu öğrenin.

Bu tarz bilgiler, yaşınız ve tıbbi geçmişiniz ile birleştirildiğinde doktorunuz için önemli ipuçları oluşturur.



KULAK ÇINLAMASI OLUR

BAYILMA genellikle aniden olur, ancak öncesinde çok kısa da olsa bazı belirtiler hissedilebilir.

Baş dönmesi, kafa karışıklığı, mide bulantısı

Kulaklarda yoğun çınlama

Hızlı ve derin nefes alıp vermek

Soğuk terlediğini hissetmek

Bulanık veya lekeli görüş Bu belirtileri hissederseniz, uygun bir yere uzanın ya da başınız dizlerinizin arasında olacak şekilde oturun. Böylelikle düşmeden kaynaklı yaralanmaları en aza indirmiş olursunuz.