Antikor virüsten korumayabilir

Koronavirüs hakkında bilim insanlarının elinde sınırlı bilgi var. Bu nedenle COVID-19 antikor testiniz pozitif olsa da her ihtimali düşünmeli, virüsün yayılmasını önlemek için önerileri uygulamaya devam etmelisiniz

Koronavirüs küresel bir felakete dönüştüğünden beri hakkında cevapsız birçok soru var. Bunlardan biri de, bir kez COVID-19 geçirmiş biri ikinci kez bu virüsle mücadele etmek zorunda kalabilir mi? Bu durum şu ana kadar kesin olarak kanıtlanabilmiş değil. Ancak uzmanlara göre virüse bir kez maruz kalan kişilerde koruyucu antikorlar gelişiyor ve bağışıklık kazanılmasını sağlıyor.

Antikor geliştiren kişilerde bu antikorların ne kadar kalıcı olduğu da cevabı bilinmeyen bir soru. Uzmanlar, bu konuya da temkinli yaklaşıyor. COVID-19 atlattıysanız ya da atlattığınızı düşünüyorsanız antikor geliştirmiş olabilirsiniz ancak yine de korunma uygulamalarını bir kenara bırakmamalısınız.



YETERLİ VERİ YOK

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, COVID-19 ile enfekte olanlarda antikor gelişim süreci bir-üç hafta arasında sürebiliyor ve ikinci kez virüse maruz kalmak oldukça nadir görülüyor. Bu durum da antikorların en azından kısa süreli bağışıklık verebileceğini düşündürüyor. Buna karşın Çin dışında yapılan ve Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, antikorların uzun süre kalıcı olmayabileceğini gösterdi.



YANLIŞ SONUÇ VEREBİLİR

Yapılan küçük çaplı çalışmada araştırmacılar, SARSCoV- 2 enfeksiyonu geçirenlerde, özellikle de asemptomatik olarak atlatanlarda antikor seviyelerinin iki-üç ay içinde azalmaya başladığı sonucuna vardı. Yine de COVID-19'un gribe benzer şekilde tekrarlanıp tekrarlanmayacağını söyleyebilmek için yeterli veri mevcut değil. Hangi enfeksiyon seviyesinin virüsün tekrarlamasına karşı koruyucu olduğu, antikorların ne kadar süre koruyabildiği ya da tamamen koruyup korumadıkları, yeniden enfekte olunması durumunda antikorların semptom gelişimi üzerinde etkisinin olup olmadığı, antikorları olanların virüse yeniden maruz kalarak başkalarına bulaştırıp bulaştırmayacağı bilinmiyor. COVID-19 antikor testlerinin yüzde 100 doğru sonuçlar vermediğini belirtmek isterim. Yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuç verme olasılığı var. Bunun nedeni de hastalıklara sebep olabilecek farklı türlerde koronavirüsler olması. Koronavirüs hakkında bilim insanlarının elinde sınırlı bilgi var. Bugün sorulan birçok soru belki de onlarca yıl sonra ancak cevap bulabilecek. Bu nedenle antikor testiniz pozitif olsa da her ihtimali düşünmeli, virüsün yayılmasını önlemek için önerileri uygulamaya devam etmelisiniz.



HASTALARIN YÜZDE 17'SİNDE ANTİKOR YOK

Amerika'da yapılan bir çalışmada, COVID-19 geçirmiş ve iyileşmiş insanların bağışladığı 370 plazma örneği incelendi. Çeşitli test yöntemleri kullanan araştırmacılar, hastaların SARS-CoV-2'ye karşı üretilen antikor seviyelerine baktı. Daha sonra, bu antikorların virüse karşı gerçekten etkili olup olmadığı test edildi. Yapılan testlerin ardından, insanların yaklaşık yüzde 88'inin virüs karşısında farklı seviyelerde antikor ürettiği, sadece yaklaşık yüzde 10'unun COVID-19 karşısında etkili olabilecek seviyede antikor üretebildiği ve yüzde 17'lik bir kesimin de neredeyse hiç antikor üretmediği sonucuna varıldı.