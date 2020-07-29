Dinlemek empati duygusunu geliştirir

Dinlemek, duymaktan farklıdır. Empati kurmak, benlik saygısı oluşturmak ve stresi yatıştırmak için öne çıkan bir yöntem olan dinlemek; öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

Dinlemenin seviyeleri var, öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir yetenek. Bu yazıda hangi seviyede bir dinleyici olduğunuzu öğrenebilir ve dinleme seviyenizi geliştirebilmeniz, dinlemenin gücünü keşfedebilmeniz için bazı tavsiyeler bulabilirsiniz.

Dünyadaki tüm insanların bir yeteneği var: Dinleme. Aktif dinlemenin sağlığa olan yararları araştırmacılarca kanıtlandı. Dinlemek; empati kurmak, benlik saygısı oluşturmak ve stresi yatıştırmak için öne çıkan bir yöntem. Dinlemenin duymaktan farklı olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

Dinlemenin seviyeleri var, öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir yetenek. Peki, siz hangi seviyede bir dinleyicisiniz? Bu yazıda bu sorunun cevabıyla birlikte dinleme seviyenizi geliştirebilmeniz, dinlemenin gücünü keşfedebilmeniz için bazı tavsiyeler bulacaksınız.

DAHİLİ DİNLEME



Dinlemenin ilk aşaması, dahili dinleme olarak adlandırılıyor. Bu seviyede iç sesinizi dinliyor ve ne söyleyeceğinizi düşünüyorsunuz. Konuştuğunuz kişi veya kişilerle ne kadar yoğun bir konuşma içinde olsanız, nasıl konuşacağınıza, ne gibi cevaplar verebileceğinize dair yöntemler belirliyorsunuz. Birçok kişinin dahili dinleme seviyesinde olduğunu söylemekte fayda var.

ODAKLI DİNLEME



İkinci seviye olan odaklı dinlemede karşınızda konuşan kişinin sadece sözlerine değil, beden dili ile ifade etmek istediği ihtiyaçlarına, isteklerine veya endişelerine yoğunlaşıyorsunuz. Dahili dinlemeden odaklı dinlemeye geçiş yapabilmek için karşınızda konuşan kişiye, anlattıklarını anladığınızı yorumlayarak ve netleştirerek yansıtmaya çalışın. Konuşan kişinin söylediklerini önemsediğinizi göstermeye çalışın ve karşınızdakilerin ne hissettiğini kendinize sorun.



EVRENSEL DİNLEME



Bu seviye, siz ve diğer kişi arasındaki konuşmanın daha geniş bir objektifle daha geniş bağlamına dikkat etmekle ilgili. Evrensel bir dinleyici olmak için karşıdakinin ağzından çıkan sözlerini sadece kulaklarınız ve gözlerinizle değil, bedeniniz ve sezgilerinizle de dinlemelisiniz. Daha iyi dinlediğinizde konu hakkında başka ne anlayabileceğinizi düşünmelisiniz.



ÜRETKEN DİNLEME



Üretken dinleme için farklı fikirlerin tartışıldığı bir konuşmaya ihtiyaç var denebilir. Böyle bir konuşmada üretken bir dinleyici olabilmek için ortaya çıkan farklı görüşlerden etkilenmeden sabırla beklemeli ve konuşmanın hangi fırsatları doğurduğunu düşünmelisiniz. Üretken dinlemeye çalışmak dikkati genişletir. Birlikte yaşadığınız ya da çalıştığınız kişilerle aranızda yeni fikirlerin ve çözümlerin ortaya çıkmasını sağlar.