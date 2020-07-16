Yanlış takılan maske korumaz

Sıcakta rahat etmek için hava akışına izin veren kumaştan yapılan maskeleri kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın, en güvenilir maske bile doğru takılmazsa sizi korumaz

Yaz sıcaklarının gelmesiyle maske kullanımı iyice zorlaştı. Zaten alışkın olmadığımız bir durumken üzerine sıcak hava ve boğucu nem de eklendi. Bu sebepten, maskeler ağız ve burunu örtmekten çok çeneyi örtmek için kullanılıyor gibi görülüyor. Tabii bu duruma bir de sürekli kapalı kalan ağız ve burun çevresinde oluşan cilt problemlerini ekleyebiliriz.



DOĞRU KULLANILMALI

Maske ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, üstelik aldığınız bazı önlemlere rağmen başarılı bir sonuç elde edemediyseniz problem maskenin kendisindedir. Elbette bu demek değildir ki maske kullanmamalı… Vaka sayıları beklenen oranda azalmazken, virüs yayılımının sonbahar aylarından itibaren yeniden yükselişe geçeceği düşünülürken maske kullanmamak cilt problemlerinden daha kötü sonuçlar doğurabilir. Burada düşünülmesi gereken, kullanılan maskenin doğru olup olmadığı. Uzun bir süredir devamlı olarak tüm kamusal alanlarda maske kullanılması gerekiyor. Bu süreçte sürekli yenilenmesi gereken cerrahi maskelere alternatif olarak yıkanabilen kumaş maske türleri artış gösterdi. Maskeler farklı tür kumaşlardan üretiliyor. Eğer siz de kumaş yüz maskesi kullanıyor ve problem yaşıyorsanız, diğer kumaş türlerini denemek isteyebilirsiniz. Kullandığınız maske ile rahat edebilmek için nefes alabilen ve hava akışına izin veren bir kumaş seçilmeli, bir yandan da istenmeyen partikülleri filtreleyebilir olmalı.



İKİ KUMAŞ TÜRÜ

Hem hava akımı sağlayan hem de partikülleri filtreleyen maske olmayabileceğini düşünebilirsiniz. Bu konuda bir araştırma yapan Amerikan Kimya Topluluğu, ideal maske malzemesinin sadece kumaş değil, farklı kumaşların birleşimi olduğunu düşündürüyor. Araştırmada, partiküllerin boyutlarına göre filtrasyon verimliliği yüzde 5 ila yüzde 95 arasında değişiyor. Farklı kumaşlar birlikte kullanıldığında ise filtrasyon verimliliğinin çok daha yüksek olduğu gözlendi. İdeal maske için yapılan araştırmalarda iki kumaş türü öne çıktı. Sıkı örgü düzeni ile fazla iplikli pamuk kumaşlar ile yumuşak hafif ve nefes alabilen doğal ipek veya şifon kumaşlar. Bu iki kumaşın birleşimi, hastalık taşıyan en küçük damlacıkları bile etkili bir şekilde filtreleyebiliyor. Tabii ki bu etkiyi görebilmek için maskeyi de ağzı ve burnu kapatacak şekilde doğru kullanmak gerekiyor. Dünyanın yüzde 100 koruyucu malzemesinden yapılmış olsa bile doğru kullanılmayan bir maske sizi ve etrafınızdakileri virüse karşı korumaz. Kullandığınız maskenin sizin için doğru olmadığını düşünüyorsanız alternatifleri deneyerek en rahat edeceğiniz maskeyi seçebilirsiniz. Yüzünüzdeki tahrişi en aza indirmek için hazırlıklı olmalısınız. Aşırı terleme ihtimalinizi göz önüne bulundurup yanınızda fazladan maske taşımanızda fayda var. Maskenizi gerçekten gerekli olan alanlarda kullanın. Halka açık yerlerde maske kullanmak en doğru yöntemdir.



GÖZLÜKLERDEKİ BUĞULANMAYI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

NUMARALI ya da güneş gözlüğü kullananların maske takarken gözlük camlarında oluşan buğulanma fazlasıyla can sıkıcı olabiliyor. Bir diğer yandan da ellerin sürekli yüze gitmesine, maskeye temas etmesine neden oluyor. Gözlüklerde oluşan buğulanmayı önlemek için yapılabilecek basit bir uygulama var. Tek yapmanız gereken, gözlüklerinizi ılık sabunlu suyla yıkamak ve kuramaya bırakmak. Sonrasında maske ve gözlük ikilisiyle dünyayı daha net görmeye devam edebilirsiniz.