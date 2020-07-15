Koronavirüs kalpte hasar bırakabilir

Covid-19’un insanlar üzerinde ne gibi etkiler bıraktığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hastalığı hafif ya da asemptomatik atlatanlarda bile kalıcı kalp problemleri olabilir

Koronavirüsü, neden olduğu solunum yolu problemleriyle tanıdık. Zamanla vücuda farklı etkileri olduğu da ortaya çıktı. Bazı hastalarda farklı organlar koronavirüs nedeniyle zarar gördü.

Covid-19'un ağır seyrettiği hastalarda bazı kalıcı akciğer problemlerinin olabildiği çeşitli araştırmalarca ortaya konmuştu. Ancak hastalığı hafif ya da asemptomatik olarak geçirenlerde herhangi bir kalıcı hasar olabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Evet, Covid-19 hafif ya da asemptomatik atlatılmış olsa bile kalıcı kalp problemlerine neden olabiliyor.



KALP ATIŞ HIZI ARTABİLİR

Koronavirüsün kısa vadede insanlar üzerinde ne gibi etkiler bırakabileceği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Amerika'da bir kişi, birkaç ay önce Covid-19'u hafif belirtilerle atlattığını ve iyileştiğini, ancak bazı kalp problemleri yaşamaya devam ettiğini açıkladı. Anthony adındaki adam, kalp atışının dakikada 100'den fazla olmasından ve bazen gecenin bir yarısı 120'ye kadar çıkmasından mustarip. Üstelik adamın 19 yaşındaki kızı da aynı durumda. Covid- 19'u asemptomatik olarak geçiren genç kızın hastalığı devam ederken, ortalama 73 olan kalp atış hızı, iyileştikten sonra basit hareketlerin ardından bile 146'ya kadar çıkabiliyor. Baba-kız, sebepsiz yükselen kalp atış hızı dışında nefes almada güçlük ya da yüksek ateş gibi problemler yaşamıyor.

Koronavirüs hakkındaki bilinmezler bilim insanlarınca çözülüyor. JAMA Cardiology Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma, Covid-19 hastalarında altta yatan kardiyovasküler hastalıkların ölümcül sonuçlar üzerindeki etkisini inceledi. Hastalığın ilk görüldüğü Wuhan'da 187 vaka incelendi ve hastaların yüzde 28'inde kalp problemleri görüldü.







DİKKAT EDİLMELİ

Yaş ortalamaları 58 olan hastaların 66'sında hipertansiyon dahil altta yatan kardiyovasküler hastalıklar görüldü. 52 kişide ise kalp kası hasarı doğrulandı. Bu çalışmaya göre herhangi bir kalp problemi ile Covid-19'un ölümcül sonuçları arasında önemli bir ilişki var:

Altta yatan kardiyovasküler problemi ve kalp kası hasarı olmayanların yüzde 8'i,

Kardiyovasküler problemi olan ancak kalp kası hasarı olmayanların yüzde 13'ü,

Kardiyovasküler problemi olmayan ancak kalp kası hasarı olanların yüzde 38'i,

Hem kardiyovasküler problemi, hem de kalp kası hasarı olanların ise yüzde 69'u hayatını kaybediyor. Ayrıca hastaneye yatış sırasında kalp kası hasarı bulunan hastalarda daha sık ritim bozuklukları görüldü ve bu hastaların yüzde 60'ı ventilatör cihazına bağlandı. Diğer hastalarda ise bu oranın yüzde 10 olduğu görüldü. Amerikan Acil Tıp Dergisi'nde yayınlanan başka bir araştırmada ise, koronavirüsün kalp kası iltihabı, kalp yetmezliği, kalp krizi ve anormal kalp ritmi gibi komplikasyonlara neden olabileceği konusunda doktorların dikkatli olmaları gerektiği sonucuna varıldı.



ARASINDAKİ BAĞLANTI TAM OLARAK AÇIKLANAMIYOR

Uzmanlar, Covid-19 ile düzensiz kalp ritmi arasındaki bağlantıya tam olarak açıklık getiremiyor. Bu konuda bilim insanlarının elinde sadece teoriler var.

Koronavirüs, kalp kası iltihaplanmasına neden olabilir, bu da kalp fonksiyonlarında azalmaya yol açabilir.

Pandemi nedeniyle günlük aktivitelerin azalmış olması, kalp atış hızı üzerinde bir etkiye sahip olabilir. İyileşen ancak kalp problemleri yaşayan hastalarda bu problemlerin ne kadar devam edeceği de henüz bilinmiyor.