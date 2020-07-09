Vakalardaki düşüş yeterli değil

Koronavirüs hakkında daha çok şey biliyoruz; nasıl bulaştığını, kendimizi nasıl koruyacağımızı, dışarı çıkarken almamız gereken önlemleri… Tüm bildiklerimize rağmen yeni vaka sayılarının hâlâ yüksek olması tedirgin edici

Geçtiğimiz 3.5 ayda COVID-19 ile mücadele ettik. Mücadele bitmiş değil, hâlâ devam ediyoruz. Ancak hem normalleşme sürecinin başlaması, hem de yaz aylarının gelmiş olması, bu mücadeleyi bir nebze sekteye uğrattı.

Kısıtlamaların kontrollü olarak kaldırılması planı oluşturulurken, Temmuz ayına gelindiğinde vaka sayılarının şu ankinden daha düşük olması hedefleniyordu. Maalesef virüsün yayılması beklenen seviyede azalmadı. Kâğıt üzerindeki rakamlar azalmayı gösteriyor ama yeterli değil.

Koronavirüs, Türkiye'ye ilk sıçradığında yayılım hızı bir noktada anlaşılabilir şekilde ilerledi. Yeni koronavirüs hakkında yeterli bilgi sahibi değildik, sonradan aslında yeterli olmadığını gördüğümüz önlemlerle idare etmeye çalıştık. Ancak artık nasıl bulaştığını, kendimizi nasıl koruyacağımızı, almamız gereken önlemleri biliyoruz. Tüm bildiklerimize rağmen yeni vaka sayılarının yüksek olması biraz tedirgin edici. Umarım sorun virüs hakkındaki doğruların henüz bulunamamış olmasıdır. Yoksa virüsü ciddiye almamak felaket getirebilir.



CİDDİYE ALIN

Virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini hep birlikte gördük. Kısaca hatırlatmak istiyorum:

11 Mart'ta ilk vaka bildirildi.

17 Mart'ta ilk ölüm gerçekleşti ve toplam vaka sayısı 98'e çıktı.

22 Mart'ta ölenlerin sayısı 30 oldu ve 1.236 yeni vaka belirlendi.

27 Mart'ta ölenlerin sayısı 92'ye, virüse maruz kalanların sayısı da 6 bin 698'e çıktı.

31 Mart'a gelindiğinde koronavirüs toplamda 214 can almış ve 13 bin 531 kişiyi enfekte etmişti.

Nisan ayı içinde 2 bin 981 kişi COVID-19'a teslim oldu, 106 bin 695 yeni vaka belirlendi.

Mayıs ayında 1.305 ölüm gerçekleşti, 42 bin 377 yeni vaka tespit edildi.

Haziran ayında 587 kişi hayatını kaybetti ve 36 bin 329 kişiye virüs bulaştı.

5 Temmuz itibariyle toplam 5 bin 225 kişi COVID-19'a yenik düştü, 205 bin 758 kişi de koronavirüs ile karşılaşma şanssızlığını yaşadı.

Nisan ayındaki ani artış tecrübesizlik olarak görülebilir. Mayıs ve Haziran aylarında azalma olsa da rakamlar tedbirsizliğe işaret ediyor. Koronavirüs ciddiye alınmaz, tedbirli davranılmazsa, virüsün yeniden hızla yayılmaması için hiçbir sebep yok.



3 YENİ SEMPTOM

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, COVID-19 belirtileri listesini güncelledi. Listeye üç yeni belirti eklendi.

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes darlığı

Yorgunluk

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Tat ve koku duyusu kaybı

Boğaz ağrısı

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı

Mide bulantısı ya da kusma

İshal



ANTİDEPRESAN İLAÇ KULLANIMI ARTTI

Koronavirüs salgınının getirdiği stres, psikolojik sorunları fazlasıyla tetikledi. Zihinsel hastalıkları tedavi etmede kullanılan antidepresan ilaçlar için hazırlanan reçete oranı yüzde 20'den fazla arttı. Hatta bu artış, Amerika'da bazı ilaçların stoklarının tükenmesine ve piyasada bulunamamasına sebep oldu.