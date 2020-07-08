Covid-19 çocuğunuzun psikolojisini etkiliyor

Pandemi süreci, çocukları da etkiledi. Ebeveynler, çocuklarının daha sinirli olduğundan, uyku ve yeme alışkanlıklarının değiştiğinden şikayetçi. Rahatlamaları için onlarla salgın hakkında konuşun, virüs ile olumsuz haberlerden uzak tutun

Koronavirüs salgını, birçok açıdan insanları olumsuz etkiledi. Virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler, stresli günler yaşanmasına neden oldu. Bu süreç elbette sadece yetişkinleri etkilemedi. Çocukların, hatta bebeklerin bile bu süreçten etkilendiği bir gerçek. Çocuklar 'pandemi' kavramını anlayamayacak kadar küçük olsalar bile hayatlarındaki değişikliklerin farkında. Daha önce sabah evden çıkan, akşam eve gelen ebeveynler, pandemi sürecinde çocuklarıyla daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu olumlu bir değişim olsa da çocuklar için anormal ve kafa karıştırıcı bir durum. Üstelik çocuklar, kendileriyle ilgilenen yetişkinlerin duygularını kolaylıkla sezebiliyor.



İYİMSER BİR DİL KULLANIN

Son aylarda dünya genelinde çocuk doktorlarına gelen şikayetler arttı. Ebeveynler, bir yandan evden işlerini yürütmeye çalışırken, bir yandan da her zamankinden daha sinirli, öfke nöbetleri geçiren, uyku sorunları olan ve yeme alışkanlıkları değişmiş çocuklarıyla uğraşmaya başladı. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan ebeveynler için kolay bir yol yok. Ancak bazı yöntemler, hem çocuk, hem de ebeveyn için rahatlatıcı olabilir.

Çocuklarınızla salgın hakkında konuşun: Bu konuşmaya daha çok okul öncesi çocuklarının ihtiyacı var. Neden parka gidemediklerini, oyun arkadaşlarıyla bir araya gelemediklerini ve dışarıda yapılabilecek eğlenceli aktiviteleri artık neden yapamayacaklarını anlatmanız gerekir. Basit bir anlatım dili kullanın ve iyimser olun. Mesela dışarıda insanları hasta edebilecek bir mikrop olduğunu, ondan uzak durulması gerektiğini söyleyin. Çocukların ilerde dışarı çıkmaktan korkmaması için mikropları yok etmek için çalışan insanlar olduğunu söyleyin ve maske, mesafe, hijyen üçlüsünün önemi hakkında konuşun. Çocuklarınızı haberlerden ve virüs ile ilgili olumsuz konuşmalardan uzak tutun.

Günlük rutinler belirleyin: Çocuğun uyku ve yemek programını düzenli şekilde devam ettirin. Oyun ve eğlence için bir zaman dilimi belirleyin. Böylece, çocuğunuz kendisiyle oynayacağınızı bilecek ve çalışmanız gereken zaman diliminde kendi başına vakit geçirmeye istekli olacaktır.

Rahat olun: Çocuğunuz biraz daha çizgi film izlemek ya da bilgisayar oyunu oynamak isteyebilir. Bu sürede siz de biraz daha çalışabilirsiniz. Oyun ve eğlence için ayrılan zaman diliminde sürekli eğitici ve öğretici oyunlar bulmanız gerekmez; ev işlerini oyuna dönüştürerek de kaliteli vakit geçirebilirsiniz.



KENDİNİZE İYİ BAKIN

ÇOCUKLAR anne ve babaları stresli, sinirli veya üzgün olduğunda bunu hissederler ve kendi suçları olduğunu düşünebilirler. Böyle bir durum her şeyi zorlaştırabilir. Rutinleri oluştururken kendinizi zorlamayın. Yaptığınız şey hoşunuza gitmiyorsa seveceğiniz başka bir yöntem bulun. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız destek almaktan çekinmeyin. Siz iyi olmazsanız çocuğunuz da iyi olmaz.