Soğuk algınlığı mı, alerji mi, Covid-19 mu?

Covid-19, soğuk algınlığı ve alerjik kişilerde farklı belirtiler gösterir. Belirtilerin hangi hastalığa işaret ettiği bilinemez. Hastalık geçmişiniz yol gösterici olabilir

Ölümcül olabilen Covid-19 hastalığına yol açabilen yeni tip koronavirüsün belirtileri ortaya çıktığında, aslında bu virüsün bir tür grip olduğu yönündeki iddialar öne sürüldü. Griple çok benzer belirtiler gösteriyor olması başlarda yeni koronavirüsün yeterince önemsenmemesine bile neden oldu. Virüsün tam anlamıyla dünyaya yayılması bahar aylarına denk geldiği için bazı alerjik durumlar da kafaları karıştırdı.



HASTALIK GEÇMİŞİNİZİ BİLMELİSİNİZ

Uzmanlara göre gelinen noktada herhangi bir üst solunum yolu belirtisi gösterildiğinde Covid-19'dan şüphelenilmeli. Yani öksürük, burun akıntısı veya baş ağrısı gibi sıradan belirtiler ortaya çıktığında bile Covid-19'u düşünmeniz çok normal. Covid-19, soğuk algınlığı ve alerji arasındaki farkları anlatmak çok mümkün değil. Özellikle her üç durumda da kişilerin farklı belirtiler geliştirdiği düşünüldüğünde kesin olarak hangi belirtinin hangi hastalığa işaret ettiğini söylemek imkansız.



DURUMU DEĞERLENDİRİN

Kişisel hastalık geçmişinizi göz önünde bulundurmanız bu noktada işinize yarayabilir. Daha önce gösterdiğiniz grip belirtilerinden farklı bir belirti gösteriyorsanız, farklı bir durumla uğraştığınızı düşünebilirsiniz. Geçmişte hiç mevsimsel alerji yaşamayan ve aniden belirti gösterenler, aynı dönemde alerji belirtileri bulunan ve alerjik geçmişi olanlardan daha çok endişelenebilir. Bu tür ikilemlerde kalındığında bazı ipuçları durumunuzu değerlendirmenizi sağlayabilir.



KENDİNİZİ KORUYORSANIZ ENDİŞE ETMEYİN

Ortaya çıkan belirtileri iyi takip etmelisiniz. Belirtinin nasıl başladığı, ne kadar sürede ilerlediği, hangi belirtilerin bir arada görüldüğü gibi bazı noktalar önemli olabilir. Örneğin alerjiler ateşe neden olmaz. Bununla birlikte alerjik reaksiyon gösterenlerde baş ağrısı ve öksürük olabilir. Ayrıca alerji belirtileri daha yavaş ortaya çıkma eğilimindedir, Covid-19 belirtileri ise hızlı ve kısa sürede ortaya çıkar. Elbette herhangi bir belirti gösteriyor olmanız virüse maruz kaldığınız anlamına gelmez. Özellikle Covid-19 korunma planını uygulayarak dışarıda maske takıyor, sosyal mesafeyi koruyor, ellerinizi sık sık yıkıyorsanız ve yakın zamanda virüs testi pozitif olan biriyle temasa geçmediyseniz endişelenmenize gerek yok. Ancak yine de durumunuzdan emin olmak için 184 Sağlık Bakanlığı Danışma Hattı'nı arayarak soru işaretlerini ortadan kaldırabilirsiniz.