COVID-19’a işaret eden 11 belirti

Koronavirüs hakkında yapılan çalışmalar arttıkça, daha önce fark edilmeyen belirtiler de ortaya çıkıyor. Güncellenen listede 11 belirti bulunuyor

Yılın başında koronavirüsün adını ilk duyduğumuzda beraberinde kısa bir belirti listesi de vardı: Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı. Virüs yayıldıkça, hakkında yapılan araştırmalar da arttı ve önemle takip edilmesi gereken belirtilerin listesi de her geçen gün uzadı.

En son Nisan ayında resmi olarak dokuz belirti açıklanmıştı. Liste kısa süre önce güncellendi ve üç yeni belirti daha eklendi: Burun tıkanıklığı/akıntısı, bulantı/kusma ve ishal. Aslında bu belirtiler daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 belirtileri olarak tanımlanmıştı, ancak resmi olarak açıklanmamıştı.



SİNDİRİM SİSTEMİNİ ETKİLİYOR



COVID-19'a neden olan virüs hakkında her geçen gün yeni bilgiler ediniliyor. Salgının ilk haftalarında virüs nedeniyle hastanede yatanların bilgileri toplanıyor ve hastalığın seyri bu bilgiler doğrultusunda açıklanabiliyordu. Aradan geçen zamanda yeni tip koronavirüsle ilgili birçok araştırma yapıldı. Daha geniş kapsamlı testler ve çalışmalar sayesinde, daha önce fark edilemeyen belirtiler gün yüzüne çıktı.

Yüksek ateş, COVID-19'un en yaygın belirtisi olarak tanımlanıyor. Özellikle 38 derece üzerindeki vücut ısısı tehlikeli olarak görülüyor.

COVID-19 ile enfekte olanlarda genellikle kuru öksürük görülür. Yani öksürük sırasında balgam ya da mukus görülmüyor.

Nefes darlığı da sıklıkla görülen belirtilerden biri. Hızlı nefes alıp vermekten ziyade kendi kendine nefes alamamak olarak tanımlanabilir.

Tat ve koku kaybı, virüsün burun boşluğuna girerek buradaki koku algılama merkezleri üzerinde enfekte bir katman oluşturması nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

Bir solunum yolu hastalığı olan COVID-19 boğaz ağrısına da neden olabiliyor. Özellikle sürekli öksürükle birlikte boğazı tahriş edebiliyor.

Burun tıkanıklığı ya da akıntı, viral hastalıklarda görülen yaygın bir belirti olarak karşımıza çıkıyor. Burun boşluğunun virüs nedeniyle şişmesi, akıntı veya tıkanıklığın nedeni olarak görülüyor.

Bazı COVID-19 vakalarında görülen bulantı ve kusmanın nedeni tam olarak açıklanabilmiş değil. Bir teoriye göre genizden mideye giden damlacıklar bulantı ve kusmaya sebep olabilir.

Vakalarda görülebilen ishal de bulantı ve kusma için ortaya atılan teorilerle aynı doğrultuda açıklanıyor. Mideden sindirim sistemine ilerleyen virüs ishale neden olabiliyor.



YORGUNLUK VE KAS AĞRISI GÖRÜLÜYOR



Yorgunluk hissi, vücudun virüsle savaşması nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bağışıklık sistemi vücuttaki enerjiyi bu yönde kullandığından, başka aktiviteler için yeterli enerji kalmıyor.

Enfekte olan kişilerin hissettiği kas ve vücut ağrıları, grip gibi diğer viral enfeksiyonların tipik belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Hastalarda karşılaşılan baş ağrısı, yüksek ateşin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Ayrıca, hastalıktan kaynaklı düzensiz uyku ve yemek ya da yeterince su içememek de baş ağrısına neden olabiliyor.