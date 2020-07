HALİT YEREBAKAN

Anksiyete hayatın bir parçasıdır ve bazen herkesin hayatında kontrolü ele alabilir. Hatta bazıları tüm hayatlarını endişe içinde geçirebilir. Bazıları da özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde ilk kez endişe ve kaygı içinde yaşamayı deneyimliyor olabilir. Endişe içindeki insanlar çoğu zaman bundan kurtulmak istediklerini söyler. Ancak her bir bireyde var olan, adeta her beyne programlanmış bir durumdur. Diğer yandan endişe motive edici olabilir. Yetiştirmeniz gereken işleri zamanında bitirmenizi, günlük risklere tepki vermenizi ve sağlığınızla ilgili doğru kararlar vermenizi sağlar. Önemli olan anksiyetenin hayatınızı yönetmesine izin vermemek ve onu kendi lehinize nasıl kullanacağınızı öğrenmek.

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN



Endişe, yaşamınıza müdahale etmeye başladığında çeşitli anksiyete bozukluklarından birinin belirtisi olarak teşhis edilebilir. Bu durum beyin kimyası, yaşanan olaylar ya da genetik faktörlerden gelişebilir. En yaygın olarak görülen hastalıklardan biri, genel anksiyete bozukluğu olarak öne çıkıyor. Bu hastalığa sahip kişiler, düşünceleri gerçek dışı olsa bile kötü bir şeylerin olacağına dair kalıcı bir hisle yaşarlar. Hayattaki problemlere her zaman çözüm bulunamayabilir. Günlük stresle başa çıkmak için işe yarayabilecek birçok stres azaltma tekniği bulunuyor. Daha önce bu tarz teknikler denemediyseniz, uyku saatinizi düzenleyerek başlayabilirsiniz. Yürüyüş, yoga ve endorfin salgılanmasını sağlayan egzersizleri günlük rutinleriniz arasına alın. Anksiyete ile başa çıkmaya çalışanların sadece yüzde 37'si tedavi yöntemi arıyor. Bazılarına göre ise endişe tedavi edilemez. Aslında anksiyete sadece kafanızın içindeki düşüncelerden ibaret değil, tedavi edilebilir klinik bir hastalıktık. Anksiyete tedavisi için birçok etkili yöntem bulunuyor. Duyguları işlemenin yollarını ve olayların daha verimli nasıl ele alınacağını öğreten bilişsel davranış terapisi etkili olan ve en çok başvurulan yöntem olarak öne çıkıyor. Bilişsel davranış terapisi, kötü bir şey olma olasılığını düşünmek yerine kötü bir şeyin gerçekleşme olasılığına bakmayı öğretiyor.



UZMANLARDAN YARDIM ALIN



Hayatınız boyunca endişe duymadığınız bir an hatırlamıyor olabilirsiniz. Eğer yaşamdan zevk almanıza engel oluyor, ilişkilerinizi bozuyor, üretkenliğinize zarar veriyor ya da yapmak istediğiniz şeyleri yapamıyorsanız, profesyonel yardım almaktan çekinmeyin.



Kaygınızı hızla azaltacak stratejiler



Bazı zihin ve beden egzersizleri, tıbbi tedavi kadar olmasa da kaygıyı yönetmeye yardımcı olabilir. Bu egzersizlerin nasıl yapılacağını doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

Progresif kas gevşemesi egzersiz: Her kas grubunu gerginleştirmeyi ve gevşetmeyi, vücudu hareket ettirmeyi öğretir. Mesela önce yüz kasları, ardından boyun kasları, sonra omuz kasları sıkılır ve bırakılır.

Duyusal odak egzersizi: Zihinde oluşturulan seslere, kokulara ve tatlara odaklanılmayı öğretir ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olur.

Derin nefes egzersizi: Akciğerleri yavaşça nefesle doldurulurken vücudun rahatlamasını sağlar ve bu da kalp ritmini artırır. Meditasyon ve yoga gibi nefes egzersizleri de yardımcı olacaktır.