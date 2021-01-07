Dudakların morarması Covid-19 belirtisi olabilir

Pandemide geldiğimiz noktada artık neredeyse herkes başlıca belirtileri biliyor. Ancak Covid- 19'un hâlâ fazla dikkat çekmeyen ve elbette keşfedilmeye devam eden bazı semptomları var. Bunlardan biri de dudakların morarması. Covid-19, yalnızca akciğerleri etkileyen birincil bir akciğer hastalığı olmaktan ziyade vücudun küçük kan damarlarını etkileyen vasküler bir hastalık olarak tanımlanmaya başlandı. Vücut üzerinde, büyük kan pıhtıları, felç, kalp hastalığı, kızarıklıklar gibi etkiler ortaya çıkartabiliyor. Evet, yoğun oranda kan damarı bulunan dudak bölgesinde de renk değişikliği komplikasyonlara yol açabilir.
CİDDİ BELİRTİLER LİSTESİNDE
Ciddi bir hastalığı olmayanlarda dudakların morarması, genellikle soğuk havalarda yavaş kan akışı sebebiyle ortaya çıkar. Bununla birlikte bazı hastalıklarda da dudaklar morarabilir; bu da siyanoz adı verilen tıbbi bir durumdan kaynaklanır. Normalde kırmızı kan hücreleri vücuttaki dokulara oksijen sağlar. Parlak kırmızı renkte olan bu kan hücreleri dudaklara da pembemsi rengi verir. Ancak kanda yeterli oksijen bulunmadığında kan koyu mavimsi kırmızıya döner. Sonuç olarak ciltte ve dudaklarda morarmalar görülebilir. Dudaklarda görülen morarma ciddi bir koronavirüs enfeksiyonu belirtisi de olabilir. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre Covid-19'un ciddi belirtileri arasında cildin ve dudakların morarması da var:
Nefes almada güçlük
Göğüste kalıcı ağrı veya basınç
Kafa karışıklığı
Uyanamama veya uyanık kalamama
Morarmış dudaklar veya yüz Uzmanlara göre dudaklarda görülen morarmaya; nefes darlığı, öfke ve şişkinlik gibi başka belirtiler de eşlik ediyor. Ancak çok nadir de olsa başka hiçbir belirtiye sahip olmayan kişilerde de dudaklarda morarma görülebiliyor.
HER MORARMA COVID-19 DEĞİLDİR
DUDAKLARIN morarması her zaman Covid-19'a yakalandığınız anlamına da gelmez elbette. Covid- 19 enfeksiyonu sırasında dudaklarda görülen morarmanın son derece nadir olduğunu ve sadece çok ciddi vakalarda görülebildiğini tekrar hatırlatmak isterim. Covid- 19 olmasanız bile dudaklarda görülen morarma ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Kendinizde ya da bir yakınınızda bu belirtiyi görürseniz tıbbi destek almanız gerektiğini aklınızda bulundurun.
DUDAKLAR NEDEN MORARIR?
FARKLI tıbbi durumlar dudakların morarmasına neden olabiliyor. Bunlar:
Soğuk havaya veya suya maruz kalma
Kan pıhtıları
Boğazın tıkanması
Akciğer enfeksiyonları
Suda boğulma veya boğulma tehlikesi
Yüksek irtifa
Raynaud fenomeni (uzuvlarda oluşan kan dolaşımı rahatsızlığı)
KOAH ve astım gibi daha şiddetli hale gelen uzun vadeli akciğer sorunları
Şiddetli zatürre
Ses tellerinin etrafında şişlik
Soluk borusunu örten dokunun iltihaplanması
Doğuştan gelen kalp kusurları
Kalp yetmezliği veya kalp durması
Aşırı dozda ilaç
Uzun süreli nöbet
Siyanür gibi toksinler