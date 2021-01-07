Dudakların morarması Covid-19 belirtisi olabilir

Covid-19, kan damarlarını da etkileyen vasküler bir hastalık olarak tanımlanmaya başlandı. Yoğun oranda kan damarı bulunan dudaklarda morarma koronavirüs belirtisi olabilir

Pandemide geldiğimiz noktada artık neredeyse herkes başlıca belirtileri biliyor. Ancak Covid- 19'un hâlâ fazla dikkat çekmeyen ve elbette keşfedilmeye devam eden bazı semptomları var. Bunlardan biri de dudakların morarması. Covid-19, yalnızca akciğerleri etkileyen birincil bir akciğer hastalığı olmaktan ziyade vücudun küçük kan damarlarını etkileyen vasküler bir hastalık olarak tanımlanmaya başlandı. Vücut üzerinde, büyük kan pıhtıları, felç, kalp hastalığı, kızarıklıklar gibi etkiler ortaya çıkartabiliyor. Evet, yoğun oranda kan damarı bulunan dudak bölgesinde de renk değişikliği komplikasyonlara yol açabilir.



CİDDİ BELİRTİLER LİSTESİNDE

Ciddi bir hastalığı olmayanlarda dudakların morarması, genellikle soğuk havalarda yavaş kan akışı sebebiyle ortaya çıkar. Bununla birlikte bazı hastalıklarda da dudaklar morarabilir; bu da siyanoz adı verilen tıbbi bir durumdan kaynaklanır. Normalde kırmızı kan hücreleri vücuttaki dokulara oksijen sağlar. Parlak kırmızı renkte olan bu kan hücreleri dudaklara da pembemsi rengi verir. Ancak kanda yeterli oksijen bulunmadığında kan koyu mavimsi kırmızıya döner. Sonuç olarak ciltte ve dudaklarda morarmalar görülebilir. Dudaklarda görülen morarma ciddi bir koronavirüs enfeksiyonu belirtisi de olabilir. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre Covid-19'un ciddi belirtileri arasında cildin ve dudakların morarması da var:

Nefes almada güçlük

Göğüste kalıcı ağrı veya basınç

Kafa karışıklığı

Uyanamama veya uyanık kalamama

Morarmış dudaklar veya yüz Uzmanlara göre dudaklarda görülen morarmaya; nefes darlığı, öfke ve şişkinlik gibi başka belirtiler de eşlik ediyor. Ancak çok nadir de olsa başka hiçbir belirtiye sahip olmayan kişilerde de dudaklarda morarma görülebiliyor.



HER MORARMA COVID-19 DEĞİLDİR

DUDAKLARIN morarması her zaman Covid-19'a yakalandığınız anlamına da gelmez elbette. Covid- 19 enfeksiyonu sırasında dudaklarda görülen morarmanın son derece nadir olduğunu ve sadece çok ciddi vakalarda görülebildiğini tekrar hatırlatmak isterim. Covid- 19 olmasanız bile dudaklarda görülen morarma ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Kendinizde ya da bir yakınınızda bu belirtiyi görürseniz tıbbi destek almanız gerektiğini aklınızda bulundurun.



DUDAKLAR NEDEN MORARIR?

FARKLI tıbbi durumlar dudakların morarmasına neden olabiliyor. Bunlar:

Soğuk havaya veya suya maruz kalma

Kan pıhtıları

Boğazın tıkanması

Akciğer enfeksiyonları

Suda boğulma veya boğulma tehlikesi

Yüksek irtifa

Raynaud fenomeni (uzuvlarda oluşan kan dolaşımı rahatsızlığı)

KOAH ve astım gibi daha şiddetli hale gelen uzun vadeli akciğer sorunları

Şiddetli zatürre

Ses tellerinin etrafında şişlik

Soluk borusunu örten dokunun iltihaplanması

Doğuştan gelen kalp kusurları

Kalp yetmezliği veya kalp durması

Aşırı dozda ilaç

Uzun süreli nöbet

Siyanür gibi toksinler