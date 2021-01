Beyin aynı şeyleri düşünmekten nefret eder

Aynı şeyleri görmek, duymak, yapmak beyni sıkar. Sürekli yaptığınız bir görevi farklı bir yaklaşımla ele alarak ya da markete farklı bir yoldan giderek beyninizi heyecanlandırın

Beyniniz mutluysa siz de mutlusunuz demektir. Beyninizi sıkıcı rutinlerden kurtararak heyecanlandırmak her zaman işe yarar. Markete gitmek için farklı bir yol denemek, mutfakta zaman geçirmek beyninizi düşündüğünüzden çok daha fazla mutlu edebilir. Beyin sisinin yani unutkanlık, odaklanamama ve konsantrasyon eksikliği gibi zihinsel yorgunluk belirtilerinin kendiliğinden kaybolacağını düşünebilirsiniz. Olumlu düşünmek bir noktaya kadar iyi ancak hiçbir şey yapmadan beklemek, durumun değişmesini sağlamaz. Beyin kendini toparlayabilecek güce sahip harika bir organ olsa da sizin yardımınız gerekir. Zihninizi düşüncelerden arındırmak beyin için adeta bir tazelenme gibidir. Zaman zaman beyninizi sıfırlamak, kafanızda dönüp duran ve stresi arttıran düşünceleri de uzaklaştıracaktır. Bunun için gününüzü beş eşit zamana bölün ve bu zamanlarda çalması için alarm kurun. Alarm çaldığında sadece 5 dakika boyunca tüm beyin aktivitelerinizi durdurun. Meditasyon bile yapmayın mesela. Gözlerinizi kapatıp dinlenin ya da ağaçları, kuşları izleyin. Buradaki püf nokta, beyninize herhangi bir bilgi almamak ve düşünmemek.



BEYNİNİZİ SIFIRLAYIN

Beyin sıfırlama tekniği özellikle çoklu görevleri sevenler için iyi bir dinlenme yöntemi olacaktır. Çünkü kendinizi çok üretken hissetmek hoşunuza gitse de beyninizin bu durumdan hoşnut olduğunu söylemek güç. Aslında çoklu görevler beyni tahriş eder ve yavaşlatır. Aynı anda birden fazla şeyle uğraşmak yerine, her seferinde tek bir hedefe odaklanın ve bunu 30 dakikalık bir zaman diliminde yapılabilir hale getirin. Bedenin egzersize ihtiyaç duyduğu gibi beyin de egzersize ihtiyaç duyar. Beyin için en iyi egzersizlerden biri de düşünmek. Özellikle derin düşünmek beyin için bir sınav gibi denilebilir. Mesela okuduğunuz bir yazıyı hayatınızda nasıl uygulayabileceğinizi düşünmek için 15 dakika ayırın. Ya da izlediğiniz bir filmin gerçeklerle, sizin hayatınızla nasıl bağlantıları olduğunu düşünün. Araştırmalar, insanlar daha derin düşünmeyle meşgul oldukça, karar verme, planlama, hedef belirleme ve net düşünmenin gerçekleştiği yer olan beynin merkezi yürütme ağındaki bağlantı hızının yüzde 30 arttığını gösteriyor. Bu da neredeyse yirmi yıllık sinirsel işlevi geri kazanmak gibi bir şey.



BU DURUMLARI CİDDİYE ALIN

BEYİN sisi tek başına tıbbi bir sorun olmasa da ciddi sağlık problemlerinin bir etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Beyin sisinin neden olduğu ciddi durumlar doktora görünmeniz için belirleyici olmalı.

Aylardır zihinsel karışıklık yaşıyor ve önlem almanıza rağmen düzelmiyorsa,

İşiniz, mali durumunuz veya hayatınızın diğer alanlarında önemli olumsuz sonuçlar ortaya çıkarıyorsa,

Denge değişikliği veya yeni başlayan ağrılar da ortaya çıkmaya başladıysa,

Aileniz ve arkadaşlarınızla yaptığınız konuşmaları hatırlamıyorsanız, uğraşmanız gereken tek sorun beyin sisi olmayabilir.



BASİT DEĞİŞİKLİKLER YAPIN

BEYİN aslında aynı şeyleri düşünmekten nefret eder. Aynı şeyleri görmek, duymak, yapmak da yine beyni sıkar. Beyninizi bu sıkıcı rutinlerden kurtararak heyecanlandırmak her zaman işe yarar. Yenilikler, bizi yeni bir şeyler öğrenmek için heyecanlandıran bir beyin kimyasalı olan norepinefrin üretmeye teşvik eder. Basit değişiklikler bile fark oluşturabilir. İş yerinde, sürekli yaptığınız bir görevi farklı bir yaklaşımla ele almak ya da markete gitmek için farklı bir yol denemek gibi. Mutfakta zaman geçirmek beyninizi düşündüğünüzden çok daha fazla mutlu edebilir. Yemek pişirmek, beyni endişe ve stresten uzaklaştırırken bir şeyler başarmanın mutluluğunu da yaşatır. Sonuçta beyniniz mutluysa siz de mutlusunuz demektir.