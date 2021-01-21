Covid-19 aşıları alerjisi olanı nasıl etkiler?

Covid-19 aşısı hakkında yayınlanan bir rapor, aşıya karşı şiddetli alerjik reaksiyon geliştirme (anafilaksi) riskinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Fakat daha önce aşılara veya diğer enjekte edilebilir ilaçlara karşı alerji geliştiren kişiler, Covid-19 aşısı öncesi doktorlarına danışmalı

Yeni koronavirüs kadar, hastalığı önlemesi beklenen Covid- 19 aşıları da aylardır çok konuşuluyor. Bildiğiniz gibi bazıları hurafe bazıları da bilimsel verilere dayanıyor. Bilimsel olarak ortaya konan çalışmalar genel olarak aşıların güvenli olduğu yönünde. Yayımlanan yeni bir rapor bu 'güvenli' durumu kişisel boyutta değiştirebilir.

Aşıların insan denemelerine yakın zamanda başlanmış olması insanlar üzerindeki etkilerinin ne olacağını bilmeyi mümkün kılmıyor. Ancak Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı bir araştırma alerji öyküsü olanlarda Covid-19 aşısına karşı da alerjik reaksiyon gelişebileceğini buldu.



ORAN BİNDE 1

6 Ocak'ta yayımlanan rapora göre, mevcut veriler ışığında Covid-19 aşısına karşı şiddetli alerjik reaksiyon geliştirme oranı binde 1. Bu oran 'nadir' olarak sınıflandırılsa da, daha önce aşılara veya diğer enjekte edilebilir ilaçlara karşı alerji geliştiren kişilerin, Covid-19 aşısı olmadan önce doktorlarıyla konuşmaları uyarısında bulunuldu. Bunun yanı sıra Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi evcil hayvan, gıda veya çevresel etki kaynaklı alerjileri olanların aşı olmaları gerektiğini söylüyor.

Yapılan araştırma Amerika'da bazılarının aşıya tepki verdiğini bildirmesinin ardından Moderna ve Pfizer-BioNTeck aşılarını ele aldı. Bir sağlık çalışanı Pfizer aşısını olduktan sonra anafilaksi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan bir doktor da Moderna aşısını olduktan sonra başının döndüğünü ve kalp atışlarının hızlandığını bildirdi.

Pfizer aşısının ilk dozunun uygulandığı 14-23 Aralık tarihleri arasında, yaklaşık 2 milyon kişiden 21'i anafilaksi geliştirdi. Bu reaksiyonların yüzde 71'i ilk 15 dakika içinde ortaya çıktı. Aşıya karşı alerjik reaksiyon gösterenlerin 17'sinin alerji öyküsü olduğu ve bunların 7'sinin anafilaksi öyküsü olduğu belirlendi. Ciddi alerjik reaksiyonların yanında aşılananların 86'sında daha hafif, kurdeşen ve küçük kızarıklıklar gibi alerjik belirtiler ortaya çıktı.



AŞI OLDUKTAN SONRA SAĞLIK KURUMUNDA BİR SÜRE BEKLEYİN

Genel olarak söylemek gerekirse bir kişinin aşıdaki belli bir bileşene alerjisi vardır, aşının tümüne değil. Aşılarda alerjiye neden olan en yaygın bileşen ise kullanılan koruyucular olarak öne çıkıyor.

Bilinen bir alerjiniz varsa yapabileceğiniz en iyi şey aşı içeriklerini incelemek. Bunun dışında aşıya alerjiniz olup olmadığını anlamanın bir yolu yok. Ancak ilk dozun ardından alerjik reaksiyon geliştirenlerin aşının ikinci dozunu alması önerilmiyor.

Alerji konusunda şüpheniz varsa aşıyı olduktan sonra 30 dakika kadar sağlık kurumunda kalmanız, alerji geliştirmeniz durumunda müdahale için kolaylık sağlar.

Uzmanlara göre bu tür potansiyel reaksiyonları bilmek önemli ancak aşı yaptırmamak için mazeret olmamalı. Hemfikir olunan nokta Covid- 19'un riskleri, aşının risklerinden çok daha ağır. Ayrıca herhangi bir ilaç bileşenine karşı alerji geliştirmek her zaman olası bir risk. Ancak özellikle alerjik reaksiyon geçmişiniz varsa çok daha dikkatli olmalısınız.