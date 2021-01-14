Ani kilo kaybı ciddi problemlerin habercisi olabilir

Kilo vermek genellikle sağlıklı olmakla eş görülür. Ancak her zamanki gibi beslendiğiniz halde kısa bir sürede vücut ağırlığınızın en az yüzde 5’ini kaybettiyseniz doktora görünmenizin zamanı gelmiş demektir

Kilo vermeye yönelik girişimleriniz olmadığı halde kilo kaybediyorsanız, bu ciddi bir sağlık probleminin işareti olabilir. Ani kilo kaybı, kaynağındaki hastalığın yanı sıra farklı sağlık sorunları da olabilir.

Bu yüzden araştırılması gerekir.

DEPRESYON: İştahsızlık, klinik depresyonun yaygın bir yan etkisi olarak ortaya çıkar. Kişiler depresyonla mücadele ettiği için kilo kaybettiğini bile fark etmez. Sinirlilik, kararsızlık ve uyku sorunları, depresyonun diğer yaygın belirtileri arasında yer alır.

PANKREATİT: Sindirime yardımcı olan enzimler üreten pankreasla ilgili sorunlar da açıklanamayan kilo kaybına neden olabilir. Hatta kronik pankreatitli kişiler normal yemek yiyor olsalar bile hızlı kilo verme eğiliminde olurlar çünkü vücut, besinlerin düzgün sindirimi için yeterli enzim üretemez.

Ani kilo kaybına pankreatitin neden olduğunu düşünüyorsanız, yağlı yiyecekler yedikten sonra mide ağrısı, rengi değişmiş dışkı, ishal veya mide bulantısı gibi belirtiler arayın.

ÇÖLYAK HASTALIĞI: Glütenin ince bağırsağa zarar verdiği bir otoimmün bozukluk olan çölyak hastalığı, şişkinlik ve ishal gibi sindirim problemleriyle birlikte kilo kaybına neden olabilir.

Çölyak hastalarının glüten tüketmesi deyim yerindeyse bağışıklık sistemini çileden çıkartır. Oluşan reaksiyon, ince bağırsağın iç yüzeyini bozar ve besinlerin doğru şekilde emilimini engeller.



DİYABET: Özellikle erken dönemde, yeni başlayan diyabet kilo kaybına neden olabilir. Diyabet, yoğun bir susamışlık hissine ve sürekli tuvalete çıkmaya neden olur. Vücut glikozu dışarı atar çünkü gerektiği şekilde ememez.

Ayrıca vücudun kaslardan besinleri emmesine neden olur ve bu da ani kilo düşüşünü tetikler.

AŞIRI AKTİF TİROİT: Kilo kaybı, hipertiroidizmin veya aşırı aktif tiroidin yaygın bir belirtisi olarak görülür. Bu, tiroidin çok fazla hormon pompaladığı anlamına gelir. Aşırı aktif tiroidin diğer belirtileri arasında sürekli açlık, kalp çarpıntısı, uyku sorunları ve sıcak hissetmek vardır.

ROMATOID ARTRİT: İltihaplı romatizma türü olan romatoid artrit gibi durumlar ya da bazı enfeksiyon türleri hastanın iştahını azaltarak kilo kaybetmesine neden olabiliyor. Bu koşullar bağırsaklarda iltihaplanmaya da yol açabilir; bu da besin emilimini bozabilir ve teşhis öncesinde açıklanamayan kilo kaybını beraberinde getirir.

KANSER: Çeşitli kanser türlerinin yanı sıra midedeki veya bağırsaklardaki bir tümör ya da ülser, kiloda düşüşe neden olabilecek iltihaplanma veya emilim bozukluğu sorunlarına yol açabilir.

Açıklanamayan kilo kaybı yaşıyorsanız mide, kolon ve bağırsaklarınızı kontrol ettirin.



YETERİNCE YEMEMEK

YAŞ ilerledikçe kilo kaybı daha büyük bir ölüm riski ile ilişkili. Nedeni de yaşlandıkça midenin daha yavaş boşalması ve daha uzun süre tokluk hissedilmesi. Ayrıca, iştahı ve tokluğu kontrol eden bazı beyin sinyalleri vücudun diğer işlevleri gibi yaş ilerledikçe zayıflar. Tüm bunlar yaşlı yetişkinlerin daha az yemelerine, kilo vermelerine ve vücutlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar besin alamamalarına yol açabilir. Öte yandan kullanılan bazı ilaçlar da iştahı etkileyebilir, bu nedenle ne kadar ve ne sıklıkla yediğinize dikkat etmeniz gerekir.