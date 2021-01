Kan pıhtısının 8 işareti

Açık bir yara olduğunda kanamayı durdurmak için kanın pıhtılaşması istenen bir durumdur. Ancak kan dolaşımındaki bir pıhtı, organlara ciddi zararlar verebilir. Göğsünüzde ağrı ya da ani nefes darlığı yaşıyorsanız hemen bir doktora başvurun

Kan dolaşımı vücut sisteminin çalışmasını sağlar. Burada ortaya çıkacak bir pıhtılaşma kan akışını engeller. Bu tür pıhtıya derin ven trombozu denir ve eğer orijinal yerinden kopup akciğerlere giderse işler daha da ciddileşebilir. Hayati organların ihtiyaç duydukları oksijeni ve kanı almasını önleyen bir pıhtı olan pulmoner emboli haline gelir. Bu durum akciğerlerinize ve diğer organlarınıza zarar verebilir ve hatta ölümcül olabilir.



GÖĞÜS AĞRISI

1- GÖĞÜSTE ortaya çıkan bir ağrı kalp krizi belirtisi olabilir, ancak pulmoner emboli de olabilir. Her ikisi de benzer belirtileri paylaşır. Ancak pulmoner emboli ağrısı keskin ve bıçak saplanmış hissine neden olur, derin nefes alındığında ise daha kötü hissedilir. Kalp krizi ağrısı ise genellikle omuzlar, çene veya boyun gibi vücudun üst bölgelerinden yayılır. Her iki durumda da, hemen doktora gitmeniz gerekir.



NEFES DARLIĞI

2- AKCİĞERLERDEKİ bir kan pıhtısı oksijen akışını yavaşlatır ve bu soluk almayı zorlaştırır. Genellikle merdivenleri çıkacak güce veya nefese sahip olunamaz. Özellikle aniden bu durumda hissederseniz yardım almak için vakit kaybetmeyin.



TEK UZUVDA ŞİŞME

3- DERİN ven trombozunun en yaygın belirtilerinden biri şişmiş bir bacak veya koldur. Kan pıhtıları bacaklarda sağlıklı kan akışını engelleyeceğinden kan, pıhtının arkasında birikerek şişmeye neden olur. Uzuvlarda görülen şişme özellikle aniden ortaya çıktıysa kesinlikle şüphelenilmeli.



BACAK VEYA KOL AĞRISI

4- GENELLİKLE derin ven trombozu ağrısı, şişlik veya kızarıklık gibi diğer belirtilerle birlikte görülse de bazen sadece ağrı da olabilir. Bir kan pıhtısından kaynaklanan ağrı, kas krampı veya gerginliği ile kolayca karıştırılabilir. Kan pıhtısı ağrısı, yürürken veya ayağınızı yukarı doğru esnettiğinizde vurma eğiliminde olur. Özellikle de ağrılı bölgede cilt sıcaksa veya rengi değişmişse mutlaka doktora görünün.



KALP ATIŞ HIZI ARTIŞI

5- KANDAKİ oksijen azaldığında, eksikliği telafi etmek için kalp atış hızı yükselir. Göğsünüzde titreme/ kıpırtı hissetmek ve derin nefes almada sorun yaşamak, ciğerlerde pulmoner emboli olduğunun göstergesi olabilir.



DERIDE KIZARIKLIK

6- CİLTTE meydana gelen morlukların bir tür kan pıhtısı olduğu doğru, ancak endişelenmeye gerek yok. Derin ven trombozuyla ilgili olan ciltteki renk değişimleri genellikle kırmızımsı olur. Etkilenen uzuvdaki kızarıklığın yanı sıra uzuva dokunulduğunda normalden daha sıcak olur.



AÇIKLANAMAYAN ÖKSÜRÜK

7- ANLAM veremediğiniz bir öksürük yaşıyorsanız ve nefes darlığı, hızlı kalp atış veya göğüs ağrısı da eşlik ediyorsa, bu bir pulmoner emboli olabilir. Bu durumda özellikle kuru öksürük olur ancak bazen mukus veya kan da görülebilir. Şüpheye düşerseniz doktorunuza danışmalısınız.



BAYILMA / BAŞ DÖNMESI

8-BAYGINLIK kan pıhtısının yaygın bir belirtisi olmasa da görülmesi olası. New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, bayılma nedeniyle hastaneye kaldırılan 560 yaşlı insanın yaklaşık yüzde 17'sinde pulmoner emboli olduğu bulundu.