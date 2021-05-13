Ramazan sonrası vücudun yeni düzene alışması için zamana ihtiyacı var. Tansiyon ve şeker yükselmesi, reflü gibi sorunlarla karşılaşmamak için bayramda tatlı yerine meyve tüketin

Covid-19'un gölgesinde bir bayram daha geldi. Bu yıl yine sevdiklerimizden uzak kalmak zorundayız. Eskiden aile büyükleri ziyaret edilir, misafirlere tatlılar, börekler ikram edilirdi. Oruç tutulan bir ayın ardından aniden bol ikramlıkların arasında kaybolmaktan pandemi nedeniyle uzak kalmış olsak da hatalar yapılmıyor değil. Toplumsal olarak geleneklere bağlıyız. Ziyarete kimse gelmeyecek olsa bile özellikle Ramazan Bayramı'nda evde tatlı bulundurmak adettendir. Peki şekerin vücudunuza neler yaptığını biliyor musunuz?



ŞEKER DAMARLARI TIKIYOR

Özellikle rafine beyaz şeker, birçok tatlının ham maddesi diyebiliriz. Sofra şekeri, esmer şeker, mısır şurubu veya tatlandırıcıları içeren herhangi bir ürün tıkanmış damarlara, hipertansiyona, kalp yetmezliğine ve diğer kalp hastalıklarına yol açabilir. Şekerin damar tıkanıklığına neden olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle şeker tüketimi konusunda çok dikkatli davranmak gerekiyor. Tam kapanmayla geçecek olan bu bayramda pasta, baklava, börek gibi yüksek oranda şekerli gıdaların yerine meyve gibi doğal ürünleri tercih edin.



ŞEKER KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Şeker yediğimizde beynimiz haz duymamıza neden olan dopamin adlı hormonu salgılar. Bunun neticesinde daha çok şeker yemek isteriz. Çalışmalar; bağımlılığa neden olan maddeler ile şekerin insan beyninde aynı reseptörleri harekete geçirdiğini gösteriyor. Yapılan son araştırmalar şekerin; böbrek hasarı, kalp hastalığı ve hatta kanser riskini artırdığını, en çok korkulan hastalıklarla da bağlantılı olduğunu gösterdi.



MİDENİZİ YORMAYACAK YİYECEKLER TERCİH EDİN

VÜCUDUNUZ son bir ayda farklı bir yeme düzenine alıştı. Şimdi tıpkı oruç tutmaya başladığınız ilk günlerdeki gibi vücudunuzun bu düzen değişikliğine de adapte olabilmesi için zamana ihtiyacı var. Özellikle tansiyon yükselmesi, şeker yükselmesi, reflü gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için ilk birkaç gün porsiyonlarınıza özellikle dikkat etmeniz gerekir. Kızartmalar, hamur işleri, börek gibi sağlığa zararlı ve sindirim sistemini yorabilecek gıdalar yerine yumurta, peynir, tam buğday ekmeği gibi yiyecekleri tercih etmeniz kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Çünkü bu tür yiyecekler midenizi yormayarak güne sağlıklı bir şekilde başlamanızı sağlar.