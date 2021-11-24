Fazla uyumak kalp hastalıkları riskini artırıyor

Araştırmacılar, az uyumak kadar çok uyumanın da zararlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmalarda; 6 saatten az uyuyanlar ile 7 saatten fazla uyuyanların kalp hastalıklarına yakalanma riski yüksek bulundu. Risk oranı en düşük olanlar ise günde 6-7 saat uyuyanlar

Uykunun sağlık için ne kadar önemli olduğuna sık sık değiniyorum. Hem fiziksel hem de mental sağlık için iyi bir uyku gibisi yok. Ancak uykuyu abartmak da yetersiz ve kalitesiz uyku kadar zararlı. Yeni araştırmalar, gereğinden fazla uykunun bazı sağlık risklerini de artırabileceğini öne sürüyor.



AZ UYUMAK KADAR RİSKLİ



Fazla uykunun sağlık üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için 14 binden fazla katılımcı incelendi. Araştırmaya beslenme alışkanlıkları, egzersiz rutini, sigara kullanımı, uyku düzeni ve tıbbi durumlar dahil bazı etkenler dahil edildi. Yaklaşık 7 yıl boyunca takip edilen katılımcılar, kalp krizi, kalp yetmezliği, felç ve kalp hastalığı ile ilişkili önemli bir inflamatuar belirteç olan C-reaktif protein seviyeleri de dahil olmak üzere risk faktörleri açısından değerlendirildi. Katılımcılara kalp sorunlarının tahmininde rol oynayabilecek yaş, ırk, kan basıncı, cinsiyet ve kolesterol gibi faktörleri hesaba katan bir risk puanı verildi.

Araştırmacılar, en fazla risk altında olan katılımcıların 6 saatten az uyuyanlar olduğunu belirledi. İlginç olan ise 7 saatten fazla uyuyanlarda da uyku süresi arttıkça riskin aynı oranda artıyor oluşu. Risk oranı en düşük olan katılımcılar, her gece düzenli olarak 6-7 saat arası uyuyanlar... Bu araştırma yeterli uykunun önemini bir kez daha kanıtladı.

Düzenli olarak ortalama 7 saat uyunması gerektiğine ilişkin standart bir öneri olsa da bu herkes için geçerli değil. Daha fazla uyuyan kişiler düşük uyku kalitesi nedeniyle uykularını alamıyor olabilir. Bu da yatakta geçirilen süreden daha az toplam uyku süresi anlamına gelir.

Gün içinde eğer çok uykusuz hissediyorsanız muhtemelen yeterince uyumuyorsunuz. Uykuya dalma süreniz de önemli. Bir saat veya daha fazla süre uykuya dalamıyorsanız yatakta daha fazla, uykuda daha az zaman geçiriyorsunuz demek oluyor.



UYKUNUZU KALİTELİ HALE GETİRİN



Genel olarak uyku kalitenizi artırmak için bazı stratejiler kullanabilirsiniz. Tabii biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Hem sizin hem de kalbinizin mutluluğu söz konusu olduğundan denemeye değer...

Daha fazla uykunun sizi daha dinç tutacağı yanılgısına düşmeyin.

Vücudunuzu dinleyin, işaretleri göz ardı etmeyin.

Uykunuzu takip edin, kaç saat uyuduğunuza ve nasıl hissettiğinize bakın.

Odanızın uykuya dalmak için karanlık, uyanmak için aydınlık olmasını sağlayın.

Uykuya dalmadan önce odanızı biraz serin hale getirin.

Midenizi rahatsız etmeyecek gıdalar tüketin.

Alarmı yatağınızdan uzağa koyun.

Uykuya dalmak için zihninizden gündelik işlerle ilgili düşünceleri uzaklaştırın.

Gereğinden fazla uyuma isteğine direnin.

Yatağa girdiğinizde ertesi günle ilgili planları düşünmeyin ya da plan yapmaya çalışmayın.