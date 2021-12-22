Egzersizle kalp sağlığınızı iyileştirebilirsiniz

Fiziksel aktivitenin kalp için faydalı olduğu kanıtlanmış bir gerçek. Bu nedenle egzersiz, kalp hastalıklarını önlemekle kalmaz aynı zamanda kalpte ve kan damarlarında daha önce oluşmuş hasarların bir kısmını da tedavi edebilir

Yaşlandıkça kalp sağlığının bozulmamasını sağlamak pekala mümkün. Peki ya zaten yaşlıysanız ve kalbiniz sinyal vermeye başladıysa?

Yine de geç değil! Egzersiz yaparak kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmeniz mümkün.

Fiziksel aktivitenin kalp için faydalı olduğu kanıtlanmış bir gerçek. Bu nedenle egzersiz, kalp hastalıklarını önlemekle kalmaz aynı zamanda kalpte ve kan damarlarında daha önce oluşmuş hasarların bir kısmını da tersine çevirebilir.







ARAŞTIRMA YAPILDI

Eylül 2021'de yayınlanan bir araştırmayla, kalp sorunları olan ve kalp yetmezliği riski taşıyan kişiler için bir egzersiz programı açıklandı.

Çalışmaya, kalbin sol odacığının kalınlaşması sorunu olan kişiler dahil edildi. Bu sorun, kanın yeterli bir şekilde pompalanmasını zorlaştırır. Katılımcılar kanda kalp hasarı veya kalp yetmezliği riskinin arttığını gösteren bazı kimyasallar olan yüksek kardiyak biyobelirteç seviyelerine sahip olanlar arasından seçildi. Bu koşullara sahip kişiler genellikle, belirli bir kalp yetmezliği tipi geliştirmeye devam eder.

Araştırma için yaşları 45 ile 64 arasında değişen 46 kişi, kayıt altına alındı. Katılımcılar bir yıl boyunca yüksek yoğunluklu egzersiz, yoga, denge egzersizleri ve hafif direnç egzersizleri yapılan gruplara yerleştirildi.

Bir grupsa egzersiz yapmadı. Tüm katılımcılara, başlangıçta ve programın sonunda kalp kaslarının esnekliğini değerlendirmek için tasarlanmış kalp görüntülemesi ve testler uygulandı. Araştırmacılar, programa katılanların kalplerinin kontrol grubu üyelerinden daha az katılaştığını ve kan pompalamada daha verimli olduğunu tespit ettiler.

Hareketsiz bir yaşam tarzı, tahmin edebileceğiniz gibi birçok sağlık problemine yol açar. Kilo alımı, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve kalp sorunları bunlardan bazıları.

Hangi yaşta olursanız olun, halihazırda kalp problemleriniz olsa bile egzersize başlayıp, sağlığınızı iyileştirmek için geç kalmış sayılmazsınız. Hatta ailenizde kardiyovasküler hastalık öyküsü olsa bile risk oranınızı azaltmak ve sağlığınızı kontrol altına alabilmek için fiziksel olarak aktif olmanızın büyük bir katkısı olacak.



GÜNDE EN AZ 30 DAKİKA YÜRÜYÜN

Yapabileceğiniz en iyi egzersizlerin başında yürüyüş geliyor. Bir çalışmada günde 7 bin veya daha fazla adım atan kişilerin, daha az adım atanlara göre erken ölme olasılığının daha düşük olduğu tespit edildi. Günde en az 30 dakika yürümeyi hedefleyin. Gün içinde 9-10 saat oturmak, artan kalp krizi riskiyle bağlantılı. Bu nedenle mümkün olduğunca az oturun. Oturarak çalışıyorsanız ortalama 45 dakikada bir kalkıp dolaşın. Kalp krizi geçirdiyseniz veya risk altındaysanız önce doktorunuza danışın.