Sıkı giyinmek her zaman korumuyor

Virüsler soğuk havaya bağlı olarak gelişebilir ancak soğukta kalmak hastalanacağınız anlamına gelmez! Annelerimizden öğrendiğimiz her şey, sandığımız kadar doğru olmayabilir. Kışın kalın giyinmezseniz hasta olacağınız gibi mesela... İşte doğru bilinen bazı yanlışlar...

Kış aylarında hangi anne, çocuğunu sıkı sıkı giydirip okula göndermez ki? Çocuğunun üşüyüp hasta olmasını hiçbir ebeveyn istemez elbette. Görünen o ki işler böyle yürümüyor...

Sağlığımızı korumak için yediklerimize, yaptıklarımıza dikkat etmeye çalışırız. Aldığımız önlemleri küçük yaşlarda öğreniriz ve alışkanlık haline gelir. Ancak annelerimizden öğrendiğimiz her şey, sandığımız kadar doğru olmayabilir.

Farkında olmadan yaptığımız, aslında alışkanlıktan kaynaklı bazı şeylerin sağlığımızı korumakla uzaktan yakından ilgisi yok. Kışın kalın giyinmezseniz hasta olacağınız ya da fazla çikolata yerseniz sivilcelerinizin artacağı gibi…







SEBZE MEYVE TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Bazı virüslerin soğuk havalarda geliştiği doğru. Soğuk havaya bağlı düşük nem oranının burnun iç yüzeyini kurutabileceği ve burundan girecek virüslerle savaşmada etkisizleşebileceği de bir gerçek. Ancak araştırmalar soğuk havaya maruz kalan herkesin hastalanacağı yönündeki bu tezi çürütüyor. Yapılan bir çalışmada, 40'tan fazla yetişkin erkeğe ortak bir virüs verildi ve bir kısmı soğuk havaya maruz bırakıldı. Sonuçta soğuk havaya maruz bırakılan katılımcıların normal sıcaklıkta tutulan katılımcılardan daha fazla hastalanmadıkları ortaya çıktı.

Sebze meyve tüketimi sağlıklı bir yaşam için önemli. Bazılarına göre günde bir elma yemek hastaneye gitmenize engel olur. Keşke bu kadar basit olsa... Elma, C vitamini ve lif bakımından zengin bir besin. Kalorisi düşük olduğu için kilo kontrolü sağlamınıza yardımcı olur, ayrıca barındırdığı lif sayesinde kolon kanseri gelişimini de önleyebilir. Ancak vücut elmanın barındırdığı besinlerden daha fazlasına ihtiyaç duyar. Elma ağacında yaşıyor olsanız bile tek başına sağlıklı olmanızı sağlamaz.

Çikolata sevmeyen yoktur herhalde... Çok fazla çikolata yemenin akne oluşumuna neden olacağını da duymuşsunuzdur. Çikolata sevenler için iyi haber, bu da bir şehir efsanesi olabilir. Yapılan bir çalışmada katılımcıların bir bölümüne, 4 hafta boyunca günde iki kez önerilen porsiyonların 10 katı kadar çikolata içeren, diğer gruba ise 4 hafta boyunca günde iki kez çikolata içermeyen tatlılar verildi. Çalışmanın sonucunda çikolata yiyenlerin sivilcelerinde bir artış görülmedi. Bu her ne kadar iyi haber olsa da çikolatanın fazla kalori ve şeker içerebildiğini unutmamak gerekiyor.



GLÜTENSİZ BESLENMEK HERKES İÇİN SAĞLIKLI DEĞİL

Son yıllarda iyice yaygınlaşan bir inanış da glütensiz beslenmenin herkes için sağlıklı olduğu yönünde. Glüten buğday, arpa, çavdar ve birçok soya sosunda bulunan bir proteindir. Otoimmün bozukluk olan çölyak hastalığına sahip olan yüzde birlik bir kesim için glüten yemek bağırsaklarda hasara yol açarak karın ağrısı, şişkinlik, ishal ve yorgunluk gibi belirtilere neden olur. En etkili tedavi yöntemi ise glütensiz beslenmek. Ayrıca çölyak hastalığı bulunmayan ama glüten duyarlılığı olan kişiler de haklı olarak glütensiz beslenmeyi tercih edebilir.

Yapılan bir çalışmaya göre, çölyak hastalığı ya da glüten duyarlılığı olmayanlar için glütensiz beslenmek kalp hastalıkları geliştirme riski ile bağlantılı değil. Aslında glütensiz beslenmek faydalı olsa da tam tahıllardan kaçınmak o kadar da sağlıklı değil. Glütensiz beslenmek istiyorsanız en sağlıklı yöntemi belirlemek için doktorunuza danışmanız önemli. Sağlıklı bir seçim yaptığınızı düşünerek sağlığınıza zarar vermeyin.