Varis sadece estetik bir sorun değildir

Toplardamar genişlemesi nedeniyle oluşan varis, sadece estetik açıdan kötü görünen bir rahatsızlık değildir! Önlem alınmazsa hastalık ilerler ve varisli bölgede ağrı, yanma, karıncalanma ve kramp gibi şikayetlere yol açabilir

Yaş ilerledikçe yaşam tarzının da etkisiyle bacaklarda mavi-yeşil renkte damarlar yani varis belirmeye başlar. Bu hastalık estetik açıdan rahatsız edici olabilir ancak fiziksel açıdan da rahatsızlık oluşturabilir. Varis genellikle uzun süre ayakta duran veya masa başında çalışan kişilerde ortaya çıkar. Bunun yanında sigara ve alkol kullanımı, hızlı kilo alıp verme ve hamilelik gibi durumlarda hastalığın görülme oranı artar. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Özellikle bacaklarda olan ancak vücudun farklı noktalarında da kendini gösterebilen bu hastalığın nedeni toplardamar genişlemesidir.



TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Varis hastalığınızın olup olmadığını anlamak için vücudunuzda, özellikle bacaklarda ve ayaklarda belirgin ve şişmiş damarlar aramalısınız. Bunun yanında hastalık ilerledikçe varisli bölgelerde ağrı, yanma, zonklama, karıncalanma ve kramplar görülebilir. Elbette bu belirtileri görmeyi beklemeden önlem almanızda fayda var. Zira varis hastalığı olan kadınların hamilelik sırasında belirtilerinin daha da kötüleştiği durumlara sık sık şahit oluyoruz. Hastalığın tedavisi için belirli bir zamanı beklemek gerekmiyor. Hatta beklemek durumu daha da kötüleştirebilir. Varis tedavisi denildiğinde akla ilk ameliyat gelse de ameliyatsız yöntemler de sıkça kullanılmakta ve olumlu sonuçlar alınmmaktadır. Büyük varisli damarlar söz konusu olduğunda en iyi sonuç ameliyat ile alınıyor. Kalp ve damar cerrahları tarafından yapılan ameliyat anestezi altında gerçekleştirildiğinden diğer yöntemlere göre daha riskli bir seçenektir. Küçük varisli damarların tedavisi için ise lazer, radyofrekans veya köpük yöntemi yeterli olmaktadır. Lazer ile tedavi genellikle hastalığın başlangıç seviyesinde etkili olmaktadır. Radyofrekans yöntemiyle tedavide bacaklardaki varisli bölgeye radyo dalgaları gönderiliyor. Bu sayede damarlar ısınıyor ve yavaş yavaş normal fonksiyonlarına dönmeye başlıyor. Damarlardaki renk farkı da zamanla kayboluyor. Köpükle tedavi yönteminde ise varisli damarlara, köpüren özel bir ilaç enjekte ediliyor. Bu ilaç damarları iyileşmeye zorluyor.







GENETİK FAKTÖRLER RİSKİ ARTIRIYOR

VARİS hastalığına sahip olma ihtimaliniz elbette sadece yaşam tarzınızla ilgili değil. Genetik yatkınlık da varis hastalığından şikayetçi olma ihtimaliniz üzerinde etkilidir. Ailenizde varis hastalığı varsa sizde görülme oranı da artar. Hatta varis hastalığına sahipseniz ortalama yüzde 80'i genetik kaynaklıdır diyebiliriz. Obezite de varis oluşumuna neden olan önemli bir faktördür. Araştırmalar aşırı kilolu ya da obez kişilerde varis oluşma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Nedenlerden birinin kan dolaşımını etkileyen venöz yetersizlik olduğu biliniyor. Varisler genellikle bacaktaki damarlar zayıflayıp genişlediğinde ve damarların içindeki küçük kapakçıklar fonksiyonlarını kaybettiğinde meydana gelir. Sonuç olarak kan, damarlar boyunca etkili bir biçimde pompalanamaz ve birikmeye başlayarak cilt yüzeyinin hemen altında görünen şişkin damarlara yol açar. Bahsettiğim fazla kilo veya obezite ise bacak ve ayaklarda aşırı şişmeye neden olarak kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir ve bu durum kan dolaşımını yavaşlatabilir. Ayrıca kan dolaşımı, çoğunlukla beraberinde aşırı kilo ve obeziteyi getiren hareketsiz yaşam tarzından da olumsuz olarak etkilenebilir. Yani bunu, çift taraflı birbirini tetikleyen bir durum olarak değerlendirebiliriz. Öte yandan vücudunuzun herhangi bir yerinde varisli damar varsa sadece o bölgede kalmayacağını ve sayının artabileceğini de bilmeniz gerekir.







İLERLEMEYİ YAVAŞLATACAK ÖNLEMLER ALIN

Varis sadece yaşlılarda görülmez. Araştırmalara göre 20-70 yaş arası yetişkinlerin yaklaşık yüzde 50'si varis hastalığı ile karşılaşabiliyor. 70 yaşından sonra ise bu oran yüzde 80'e kadar çıkabiliyor. Varisten korunmak ve ilerleme hızını yavaşlatmak için çok fazla ayakta kalmamaya özen gösterin. Düzenli olarak bacak egzersizleri yapın ve kan akışına engel olmayacak rahat kıyafetler tercih edin. Beli sıkan kemerler, dar pantolonlar ve korseler varis oluşumuna ve ilerlemesine neden olur. Ayrıca belinizde veya üst baldırlarınızda baskı hissi uyandıran yüksek topuklu ayakkabı giymekten de kaçınmalısınız. Varis probleminiz varsa varis çorabı kullanmaya çalışın. Özellikle yaz aylarında terlettiği gerekçesiyle pek tercih edilmese de farklı kalınlık ve renklerdeki varis çorapları bu sıkıntıyı ortadan kaldırabiliyor. Fazla kilolar, varis ve örümcek varisin tetikleyicileri arasında yer alıyor. Ayaklarınıza taşıttığınız kilolar basıncın artmasına ve kan dolaşımının zorlanmasına sebep olur. Zayıflayarak basıncı azaltmalısınız.