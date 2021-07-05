Bir haftada Katar'la ilgili en fazla kaç yalan söylenebilir? Gerçekten merak ediyorum. Muhalefetin performansına bakınca bu konuda cesur bir tahminde bulunmak kolay değil. Katar'lı öğrenciler Türk üniversitelerinde sınavsız okuyacaklar yalanın dumanı henüz üzerinde tüterken tank-palet fabrikası hikayesi tekrar ısıtılıp devreye sokuldu. Zaten Kanal İstanbul meselesi açılır açılmaz da Katarlıların büyük araziler aldığı ve rant sağlayacağı iddiaları seriliyor ortaya.

Bunların çoğunun yalandan ibaret olduğunu kendileri de biliyor. Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının rakamları ortaya çıktı. Hiç de zannedildiği gibi büyük değil. Aksine Türkiye ve Katar birçok konuda işbirliği geliştirmeye çalışsa da yatırım ve ticaret rakamları hala beklenen düzeyde değil. Katar'ın devasa fonları var ve bu fonlar çoğunlukla Avrupa ülkelerine akmış. Avrupalılar böylesi bir parayı kendi gelişimleri ve ortak ticaret anlaşmaları için kullanmakta hiçbir sorun görmezken bizde tuhaf bir sermaye ırkçılığı kendini gösteriyor.

Hadi Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti olduğunu düşünüyorsunuz. Ama Katar'ın pozitif katkısı olmasından da rahatsız olmak biraz saçma değil mi? Nihayetinde ortada bir ticaret ilişkisi var. Ve bu ticaretten Türkiye'nin büyük oranda kar etme şansı var. Eğer ırkçılık motivasyonuyla hareket etmiyorsanız bundan rahatsız olmak için bir sebep yok.

Katar'a karşı özel bir ilgim yok. Sanırım Türkiye'de pek az insanın özel bir ilgisi vardır. Ama bir düşmanlığım da yok. Düşmanlık etmek için ortada bir gerekçe de yok.

Türkiye her ülkeyle olduğu gibi Katar'la da daha az sorun daha çok ticaret ilişkisi geliştirmeyi tercih eder. Muhalefet her kriz anında daha barışçıl ve bölgesel ticarete odaklanmış bir dış politika öneriyor olmasına rağmen konu Katar olduğunda tüyleri diken diken oluyor. Halbuki Katar'la ticaret yapmanın İngiltere ile yapmaktan hiçbir farkı yok.

Dahası Katar'la Türkiye'nin jeopolitik çıkarları tarih boyunca uyum içindedir. Vahhabi ayaklanmaları döneminden bu yana Katar'ın yüzü hep İstanbul'a dönük olmuştur. Bölgedeki dengeler adına Türkiye için de Katar iş yapılabilecek önemli bir ortaktır.

En son örneğini Katar'a Suudi Arabistan ve BAE tarafından uygulanan baskı esnasında gördük. Onlar da Türkiye ile Katar'ın yakın ilişkisinden rahatsız. Konunun uzun boylu tartışması tabii ki yapılabilir. Ancak çok daha basit bir akıl yürütme mümkün. Türkiye ile Katar'ın ilişkisinden rahatsız olanlar listesine bir bakın. Suud, BAE ve İsrail. Ha, bir de bizim muhalefet. Daha fazla söze gerek var mı?