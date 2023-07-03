Fırsat buldukça söylemeye çalışırım. Irkçılık bir Batı icadıdır. Batı'nın içinde de ırkçılık seviyelerine göre bir sıralama yapmak mümkün.

Batı başkentlerine yapacağınız birkaç günlük geziler esnasında bile eğer gözünüzü şatafattan alıp doğru yerlere bakmayı becerebilirseniz her şeyi çok net görürsünüz.

Mesela Paris'te ağzı açık ayran budalası gibi gezerseniz sarayların ihtişamı karşısında nefesiniz kesilebilir.

Sırt bu hal nedeniyle Batı kutsallaştırması yapanlara rastlarsınız.

Halbuki tüm bu ihtişamın altında koca bir sömürgecilik tarihinin yattığını aklınızdan çıkarmazsanız saçma sapan doğu-batı mukayeselerine düşmez ve eziklik etmezsiniz.

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Aynı şehirlerde çarşı pazar gezerkenırkçılık karşınıza çıkıverir.Ama özenle saklandığı için biraz dikkatli bakmak zorunda kalabilirsiniz.Mesela nkarşınızabinbir türlü makyaj yemiş ama enhalisinden ırkçı argümanlar çıkar.Ve aslında Batı'da17yaşındaki bir gencingösterilere karşı nasıl davranılacağıbile kurallara bağlıdır.O nedenle de ne zaman ortaya bu tür olaylar çıksa Fransa sokakları yanıyor.Günler içinde gösterilerin ateşi düşüyor ve kurumsal ırkçılık tekrar hakimiyetini kuruyor.

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Bu ülkelerde yaşayan göçmenler ise öylesine ezilmiş öylesine tırpanlanmıştır ki,aslında bilir.Bir yandan da sistemin kendine eşit vatandaşlık hakkı verdiğini düşünmeye çalışır. Hatta aralarında kendini Fransız veya Alman olarak tarif edenler bile çıkar.Çok bozularak Fransız olduklarını tekrar ederler. Bense Fransız olmadıklarını anlayacakları günü beklemeye dönerim. Ve genelde o gün gelir.Derisinin rengi veya isminin tınısı hangi mahalleye taşınırsa taşınsın peşini bırakmaz.Gerçek Fransızların beklentilerini yerine getirdiği müddetçe sorun yoktur.Maalesef gerçekler böyle.