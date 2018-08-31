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NİHAT HATİPOĞLU
31 Ağustos 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Hangi komşu öncelikli

Her konuyu 'e soran Sahabe bunu da sordu: . Aişe soruyor:
Herhangi bir hediye göndereceğimizde hangi dan başlayalım?
Efendimiz cevap buyuruyor: 'Kapısı sana en yakın olandan başla' (, 6020;
Ahmed bin Hanbel, 24895; Ebu Davud, 5155)
En yakın kapı diyor. Zira eve giren çıkanı en yakın kapıda oturan komşu daha çok görür.
Komşum duvarıma kalasını koydu Hz. Peygamber (s.a.v.) komşular arasındaki dayanışmayı anlatırken şöyle buyurur:
"Bir komşu diğer komşunun duvarına kalasını (hatil başını) - tahtasını- koyarsa diğeri müsaade etsin." (Buhari, 1609; Müslim, 2463; Tirmizi, 1353; İbn Mace, 2335) Tabii burada kanuni bir engelin olmaması gerekir. Ayrıca duvarın zarar görmemesi, komşunun buna gereksinim duyması gibi şartlar da ileri sürülmüştür.

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