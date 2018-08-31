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NİHAT HATİPOĞLU
31 Ağustos 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Komşunu incitme

nun üzüntüsünde yanında ol.
Sevincine katıl. Dedikodusunu yapma.
Aldığı ve sattığı şeyle meşgul olma. (Yardım niyetiyle hariç) açığını kollama. Tecessüs etme. Ayıbını yayma. Düştüğünde yanında ol.
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Cebrail bana komşu hakkını öyle çok anlattı ki; neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim." (Buhari, 6014) İslam ahlakı ve dini doğru yaşamak bu tür hukuka riayet etmekle sağlanır. Yoksa 'ı kamil kılan sadece; namaz, oruç, hac görevi değildir.
Müslüman olmayan da komşu mudur?
Komşuya iyiliği emreden hüküm her türlü komşu için geçerlidir. Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, ateist, Brahmanist vs. hangi inançta olursa olsun, hatta düşmanımız bile olsa onun komşuluk hukukuna riayet etmek zorundayız.

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