M aide suresinin 105. Ayetinin meali şöyledir: "Ey iman edenler.

Kendi nefsinize dikkat ediniz. Siz hidayette iseniz, yoldan çıkmış olanlar size zarar veremezler." Ancak bu ayeti kerimeyi bazı sah abe yanlış anladı ve 'önemli olan kendimizi kurtarmaktır. Başkasının dalalette, yanlış yolda olması bizi ilgilendirmez onların dalaleti bize sorulmayacak, gibi yorumlamaya başladılar.

Halbuki bu ayetin anlamı şuydu;

Önce kendinizi düzeltin. Sonra başkalarına da uyarıcı olun. Siz sağlam bir imanla iman ettikten sonra kimse sizi yoldan çıkaramaz ve uyarmanıza rağmen yola gelmeyenlerden de sorumlu olmazsınız.

Müslümanların din kardeşine iyiliği emredip, yanlıştan sakındırması da yani 'emr-i bil maruf, nehiy ani'l münker' dini bir görevdir de.

Hz. Ebu Bekir yorumu düzeltiyor Bu ayetin yanlış anlaşıldığını gören Hz. Ebu Bekir minbere çıktı ve şöyle konuştu. "Ey insanlar! Siz Maide suresinin 105. Ayetini okuyor ve ama yanlış anlıyorsunuz. Zira ben Hz. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim: İnsanlar iyiliği emretmeyi, kötülüklerden de sakındırmayı terk ettiklerinde (sadece kendilerini kurtarma telaşına düşüp, her koyun kendi bacağından asılır anlayışına bağlandıklarında) neredeyse Yüce Allah onların tümüne ceza verecektir." (Ebu Davud, 4338; Tirmizi, 2168; İbn Mace, 4005)