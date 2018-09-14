Hicret kavramını; Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye göç etmesi ile ilgili kullanırız. Peygamberlerin hepsinin bir hicreti vardır. Bir bölgeden, şehirden, yöreden başka yöreye geçişi gibi.

Peki bizim hicretimiz var mı? Biz Müslümanların hicreti nasıl olur?

Hz. Peygamber Efendimiz buna şöyle cevap buyuruyor.

'Mücahit nefsi ile cihat edendir. Muhacir -hicret- ise günahlardan kaçandır.' (Buhari, İman, 4) Kur'an-ı Kerim ayetlerinde 'cihat' nefis ve malla beraber anılıyor. Nefsinizi terbiye etmeniz, şeytana karşı direnmeniz, günaha girmemeniz, mallarınızla zekât vermeniz, sadaka vermeniz, gerekirse bu yolda canınızı vermeniz birer cihattır. Bizim cihat ile savaşı anlamamız yaygın bir hatadır. Zira savaş, Kur'an-ı Kerim'de 'kital' kavramıyla daha çok özdeşleşmiştir.

Savaşı ise İslam geçici -arızi- bir durum saymış, bu durumda da barışa yolu kapatmamayı emretmiş ve savaşın da bir hukukunun olduğunu hatırlatmıştır.

Onun için Efendimiz (s.a.v.); Mücahit; nefsini koruyandır buyurmuş, savaşandır buyurmamıştır.

Muhacir ise günahlarından kaçınandır diyerek bizim hicretimizin Allah'a sığınmak, iyilik ve ibadet yapmak ve günahlardan kaçınmakla sağlanacağını ilan etmiştir. Hicret için bir yerden bir yere sığınma şartı yoktur