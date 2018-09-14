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NİHAT HATİPOĞLU
14 Eylül 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Sizi övene

'Övücüleri gördüğünüzde yüzlerine toprak saçın' (Müslim) sözü hadistir. Burada, övmekle, insanlardan menfaat sağlamayı alışkanlık haline getiren sahtekârlara karşı yapılacak hareketi anlatıyor peygamberimiz. Bu tür sahtekârlar: Yanlışı da överler. Yanlışa, yanlış demezler. Düzeltmeye çalışmazlar. Sadece ve sadece gemilerini yürütmeye çalışırlar. Efendimizin yüzüne toprak atın dediği bu türden insanlardır. Yoksa iyiliği, güzelliği, hayırlı bir işi övmek, bunu yapanı teşvik etmek dine aykırı değildir.

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