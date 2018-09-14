Hz. Peygamber (s.a.v.) bize yolculukta nelere dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

- İmkân dahilinde tek yolculuğu hoş görmüyor.

Yol arkadaşının iyi olacağını hatırlatıyor. Üç kişi yola çıkarlarsa birini yol önderi edinmeyi tavsiye ediyor. Böylece kararsız kalınan konularda tecrübesiyle karar versin diye.



Yola çıkana dua

Bir sahabe yola çıktığında Efendimize gelerek dua istedi. O şöyle buyurdu; "Allah sana takvayı yol arkadaşı etsin. Günahlarını bağışlasın. Bulunduğun her yerde sana hayırı kolaylaştırsın."



Efendimiz'in yol duası

İbn Ömer der ki; Efendimiz hayvanına bindiğinde üç defa tekbir getirirdi. -Allah'u Ekber- derdi.

Sonra şöyle dua ederdi. "Biz şüphesiz Allah'a döneceğiz. Allah'ım biz bu yolculuğumuzda iyilik ve takvayı istiyoruz. Amelden de razı olduğuna talibiz. Allah'ım bu yolculuğu bize kolay kıl. Yolun uzaklığını yakınlaştır. Allah'ım! Bu yolculuğumuzda sahibimiz sığınağımız sensin. Geride bıraktığımız ailemizi koruyanımız da sensin. Allah'ım bu yolculuğun yalnızlık ve sıkıntısından sana sığınırım.

Allah'ım ben yolcuyken mal, aile ve çocukların sıkıntılı halde olmasında sana sığınırım." Yolculuktan dönünce de aynı duayı hatta başka şeyler de eklerdi. 'Biz Rabbe duacıyız, tövbe edenleriz, kulluk edenleriz. Ona hamd edenleriz' derdi.



Askerleri uğurlarken ne derdi?

Efendimiz (s.a.v.) orduyu uğurladığında şöyle dua ederdi:

"Dininizi, geride bıraktığınız emanetlerinizi ve amellerinizin ihlasla olmasını Yüce Allah'a emanet ederim. (Ebu Davud, Tirmizi)



Yolcunun duası makbuldür

Şöyle buyurdu Efendimiz: 'Üç kişinin duası geri çevrilmez: Mazlumun duası, Yolcunun -misafirinduası ve babanın evladına duası." (Ebu Davud, Tirmizi)