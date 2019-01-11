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NİHAT HATİPOĞLU
11 Ocak 2019, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Duan nasıl kabul olur

Çoğu kez, ne kadar dua etsek de duamız kabul olmuyor diye yakınır ve ne edelim de duamız kabul olsun deriz.
İşte bu soruyu sahabenin büyüklerinden Hz. Resulümüzün de akrabalarından olan Sa'd bin Ebi Vakkas (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.v.)'e soruyor: Şöyle soruyor Hz. Sa'd:
Ey Allah'ın Elçisi! Duası kabul edilenlerden olmam için ne yapmam lazım? Ayrıca bunun olması için Yüce Allah'a dua eder misiniz?
Efendimiz (s.a.v.) cevap buyurdu:
"Ey Sa'd. Helal ve temiz ye, duası kabul edilenlerden olursun. Muhammed'in hayatını elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki, bir kul midesine haram bir lokma indirirse onun kırk gün ameli kabul edilmez. Bir vücut ki haramla beslenmiştir, yanmaya daha layıktır." Bu hadiste geçen: "Kırk gün ameli kabul edilmez." Sözünü hadis yorumcuları; kırk gün boyunca yaptığı ibadetten manevi hazzı alamaz olarak anlamışlardır. Yoksa kırk gün boyunca hiçbir ameli kabul olmaz anlamında değil.
Yüce Allah helal rızık versin.
Yetirecek kadar versin ki, harama gözümüz ve gönlümüz kaymasın.

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