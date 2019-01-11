Çağımızın getirdiği yığınla problemle karşı karşıyayız.
Sadece biz değil, bütün insanlık bu sıkıntılardan mustarip. Kin, nefret, önyargı, haset, düşmanlık, şiddet, aymazlık, iki yüzlülük ve benzeri sıkıntılar günden güne tırmanıyor. İnsanımız tanınmaz hale geliyor.
Kadına şiddet, çocuk cinayetleri, çocuk tacizleri, hayvanlara şiddet, hayvanların başıboş bırakılması, kin ve nefretin derinleştirilmesi, kadına taciz, hakkaniyetten uzaklaşma, kibir, gösteriş ve benzeri problemlerimiz var. Bunları çözmek için de el ele vermek zorundayız.
Suçlu arayacağımıza, suçun ve günahın oluşacağı alanı kurutmak zorundayız. Restleşerek, birbirimize hakaret ederek neyi çözeceğiz! Tehdit ederek neyi çözeceğiz. Çirkin ve tehditkar söze muhatap olanlar, aynı çirkinlikte cevap verseler ne olacak?
Kendimizi tam bir kaosun ortasında bulacağız.
Bu yıl da ele almamız gereken meselelerimiz var. Onları geçen yıllarda gerektikçe tweetlerimle, yazı ve TV programlarımla dile getirmiştim.
Bunları bu yılın başında sizinle yeniden paylaşmak istiyorum.
Gençler
1-Gençlerimizi kazanmalıyız.
Onların aykırı düşüncelerini, yaşantılarını, duygularını göz ardı etmeden oturup konuşmalıyız. Kulağında küpesi olan, piercingi olan, kolunda dövmesi olan, saçını at kuyruğu yapan gençlerimiz bizim gençlerimizdir. Onları dışlamak, kötü niyetli ve fırsatçı olan kişilere yarar. Bu tuzağa düşmemek lazım.
Hayvanlar
2-Hayvanlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Hayvanlara yapılan eziyetleri görmezden gelemeyiz.
Yavru köpeğin ayaklarını kesip onu ölüme terkeden bir vicdansızın oluşturduğu yürek savrulmasına karşı 16.06.2018'de şu tweeti atmıştım;
"Yavru köpeğin ayaklarını kesip onu ölüme terk eden yaratık insan olabilir mi? Dünyada kendini gizleyebilirsin. Bakalım ahirette ne yapacaksın?"
Çocuklar
3-Çocuk istismarı ve cinayetleri konusunda daha dikkatli olmalı, şüpheli gördüğümüz her hususu polisle, yetkililerle paylaşmalıyız.
"Yine bir çocuk istismarı ve cinayeti.
Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin ve vicdanlı her insanın lanetlediği bu sefihlere elbette en sert ceza verilmelidir. Minik çocuğun ailesine Allah güç versin"
Mazlumlar
4- Modern zamanın firavunlarının açlığa ve ölüme terkettikleri geri bırakılmış, sömürülmüş dünyanın çocuklarının bir damla suya, bir lokma ekmeğe muhtaç bırakıldığı fotoğraflar dünyaya servis edildiğinde şu tweeti atmıştım;
"Bu aç çocuklar hangi dine veya ülkeye mensuplar bilmiyorum!
Çok da önemli değil. Ama dünyayı sömüren emperyalist, gaddar ve kirli güçler, haram sermaye patronları, elbet bir hesap gününde bu çocukların hesabını verecek. Onları bu hayata mahkum etmenin hesabı sorulur elbet bir gün."
5-Soğuk günlerde, yazın sıcak günlerinde hayvanlara karşı duyarlılığımız çoğalmalı. Yıl içinde şu tweeti paylaştım;
"Hava sıcak! Kuşlar su bulmakta zorlanıyor. Pencerenin bir kenarına veya varsa balkonunuza, o da yoksa kapınızın önüne biraz ekmek ve bir kap su koyabilirsiniz.
Hayvanların ihtiyacını gidermek en güzel duadır."
6-Hayvanları zehirleyenlere karşı sesimizi yükseltmeliyiz.
27.08.2018'de şu tweeti paylaşmışım;
"Ankara'da etin içine koydukları zehirle köpekleri zehirleyenlere insan denebilir mi? Bu masum hayvanlardan ne istiyorsunuz? Bu kadar mı şirazeden çıktık.
Yazıklar olsun bu canilere.
Onlarca köpek çırpına çırpına hayatını kaybetti."
Kibir ve Enaniyet
7-Kibir ve büyüklenme artı bir değer haline getiriliyor.
Bir vasfı olan, vasıfsız olanları yok sayıyor. Aşağılıyor. Varlık aleminde bir nokta bile olamayan bir faninin tekebbürü, ancak hastalıkla izah edilebilir.
Bunu çok eleştirdim. Uyardım.
Acizane. 10.09.2018'de bir tweet paylaşmışım bu konuda;
"Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:
"Allah dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar." İnsanları kıyafetten ibaret sanma. Kıyafet ve görünüş muhteşem, kalp ve niyet katran gibi simsiyah olabilir.
Efendimiz kalbine işaret etti ve 'işte takva burada' buyurdu." Allah katında itibar ve büyüklük önemlidir.
Fani kulların nişanları ve övgüleri neye yarar ki!