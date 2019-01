Çağımızın getirdiği yığınla problemle karşı karşıyayız.

Sadece biz değil, bütün insanlık bu sıkıntılardan mustarip. Kin, nefret, önyargı, haset, düşmanlık, şiddet, aymazlık, iki yüzlülük ve benzeri sıkıntılar günden güne tırmanıyor. İnsanımız tanınmaz hale geliyor.

Kadına şiddet, çocuk cinayetleri, çocuk tacizleri, hayvanlara şiddet, hayvanların başıboş bırakılması, kin ve nefretin derinleştirilmesi, kadına taciz, hakkaniyetten uzaklaşma, kibir, gösteriş ve benzeri problemlerimiz var. Bunları çözmek için de el ele vermek zorundayız.

Suçlu arayacağımıza, suçun ve günahın oluşacağı alanı kurutmak zorundayız. Restleşerek, birbirimize hakaret ederek neyi çözeceğiz! Tehdit ederek neyi çözeceğiz. Çirkin ve tehditkar söze muhatap olanlar, aynı çirkinlikte cevap verseler ne olacak?

Kendimizi tam bir kaosun ortasında bulacağız.

Bu yıl da ele almamız gereken meselelerimiz var. Onları geçen yıllarda gerektikçe tweetlerimle, yazı ve TV programlarımla dile getirmiştim.

Bunları bu yılın başında sizinle yeniden paylaşmak istiyorum.



Gençler

1-Gençlerimizi kazanmalıyız.

Onların aykırı düşüncelerini, yaşantılarını, duygularını göz ardı etmeden oturup konuşmalıyız. Kulağında küpesi olan, piercingi olan, kolunda dövmesi olan, saçını at kuyruğu yapan gençlerimiz bizim gençlerimizdir. Onları dışlamak, kötü niyetli ve fırsatçı olan kişilere yarar. Bu tuzağa düşmemek lazım.



Hayvanlar

2-Hayvanlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Hayvanlara yapılan eziyetleri görmezden gelemeyiz.

Yavru köpeğin ayaklarını kesip onu ölüme terkeden bir vicdansızın oluşturduğu yürek savrulmasına karşı 16.06.2018'de şu tweeti atmıştım;

"Yavru köpeğin ayaklarını kesip onu ölüme terk eden yaratık insan olabilir mi? Dünyada kendini gizleyebilirsin. Bakalım ahirette ne yapacaksın?"



Çocuklar

3-Çocuk istismarı ve cinayetleri konusunda daha dikkatli olmalı, şüpheli gördüğümüz her hususu polisle, yetkililerle paylaşmalıyız.

"Yine bir çocuk istismarı ve cinayeti.

Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin ve vicdanlı her insanın lanetlediği bu sefihlere elbette en sert ceza verilmelidir. Minik çocuğun ailesine Allah güç versin"



Mazlumlar

4- Modern zamanın firavunlarının açlığa ve ölüme terkettikleri geri bırakılmış, sömürülmüş dünyanın çocuklarının bir damla suya, bir lokma ekmeğe muhtaç bırakıldığı fotoğraflar dünyaya servis edildiğinde şu tweeti atmıştım;

"Bu aç çocuklar hangi dine veya ülkeye mensuplar bilmiyorum!

Çok da önemli değil. Ama dünyayı sömüren emperyalist, gaddar ve kirli güçler, haram sermaye patronları, elbet bir hesap gününde bu çocukların hesabını verecek. Onları bu hayata mahkum etmenin hesabı sorulur elbet bir gün."



5-Soğuk günlerde, yazın sıcak günlerinde hayvanlara karşı duyarlılığımız çoğalmalı. Yıl içinde şu tweeti paylaştım;

"Hava sıcak! Kuşlar su bulmakta zorlanıyor. Pencerenin bir kenarına veya varsa balkonunuza, o da yoksa kapınızın önüne biraz ekmek ve bir kap su koyabilirsiniz.

Hayvanların ihtiyacını gidermek en güzel duadır."



6-Hayvanları zehirleyenlere karşı sesimizi yükseltmeliyiz.

27.08.2018'de şu tweeti paylaşmışım;

"Ankara'da etin içine koydukları zehirle köpekleri zehirleyenlere insan denebilir mi? Bu masum hayvanlardan ne istiyorsunuz? Bu kadar mı şirazeden çıktık.

Yazıklar olsun bu canilere.

Onlarca köpek çırpına çırpına hayatını kaybetti."



Kibir ve Enaniyet

7-Kibir ve büyüklenme artı bir değer haline getiriliyor.

Bir vasfı olan, vasıfsız olanları yok sayıyor. Aşağılıyor. Varlık aleminde bir nokta bile olamayan bir faninin tekebbürü, ancak hastalıkla izah edilebilir.

Bunu çok eleştirdim. Uyardım.

Acizane. 10.09.2018'de bir tweet paylaşmışım bu konuda;

"Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:

"Allah dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar." İnsanları kıyafetten ibaret sanma. Kıyafet ve görünüş muhteşem, kalp ve niyet katran gibi simsiyah olabilir.

Efendimiz kalbine işaret etti ve 'işte takva burada' buyurdu." Allah katında itibar ve büyüklük önemlidir.

Fani kulların nişanları ve övgüleri neye yarar ki!

Dünyanın bir tarafında lüks veazgınlık. Diğer tarafında sefalet, açlıkve yoksulluk. Bu çark geri çevrilmeli.Savaşın olduğu bölgelerdeki İslam aleminde, Afrika ülkelerinde, çocuklar açlıktan ölüyor. Dünyanın diğer bölgelerinde çocuklar mutlu. Tamam, mutlu olsunlar ama ümmetin, insanlığın, halkların çocukları da mutlu olmalı8-Başıboş köpekler geçenlerde liseli bir çocuğu parçaladılar. Allah rahmet etsin. Ailenin acısını paylaşmalıyız.Bu köpekleri aç bırakmanın, saldırganlaştırmanın veya başıboş dolaştırmanın önüne geçmeliyiz. Onlar için özel bir bakım barındırma alanları kurmalıyız.Telef etmeyelim. Zehirlemeyelim.Hayvanları koruyalım tamam da, ya insan güvenliği! Bir can az mı önemli.Resmin tümüne bakmalıyız.9-İnternet ve sosyal medya konusunda hassas davranmalıyız.Başkasının rahatsız edildiği her faaliyet yanlıştır. Günahtır.10- Olumsuzlukları değerlendirirkenkavramlarınıkullanmamız bazılarını rahatsızedebilir. Bu tür insanlar, dininhayatın içinden ayıklanmasını isteyendir.Bu ham bir hayaldir. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Onlara sadece şunu sormalıyız. Yani sizce, yaratan yarattığı bu varlık hakkında sizin kadar konuşma hakkına sahip değil mi?Yani bir yaptığımız şeylerin doğruluğunu veya yanlışlığını bir bilene sormayacak mıyız? Herkesin aklı, egosu, nefsi, vicdanı ilah yerine konsa, hakem olsa sonuç ne olur? Dünyanın genel kurallarda birleşmeleri onları uygulanır yapıyor mu?Bizlerin konuşmalarımız elbette yaratan adına hüküm vermek değil, O'nun gönderdiği kitap ve elçinin bize öğrettikleri doğrultusunda birer yorumdur.Hükmü belirtmektir. İsabet edebiliriz, yanılabiliriz. Zira mutlak hakikat ancak Yüce Allah'tır. Elbette bu saydıklarımızın tümü konusunda psikologların, sosyologların, pedagogların, hukukçuların da kendilerine düşen alanlarda konuşmaları gerekiyor.Kadınlara yönelik negatif ayrımcılık,şiddet ve istismar maalesef devamediyor. Bu; din bilinci, vicdan ve akıllaharmanlanıp çözülmeli. İnsanlar bilinçlenmeli.Aileler gençlerin evliliğini teşviketmelidir. İki tarafın istediği dünyeviarzular makul bir ölçüye oturtulmalıdır.Aşırı, rahatsız edici şartlar aileleri parçalıyor.Boşanmaları tetikliyor. Baba ve anneler problem olmamalılar, problemi çözmeliler. Mutsuz insanlar günden güne çoğalıyor. Boşanmalar, aile huzursuzlukları beraberinde vahşete, dehşete prim oluşturuyor.Kendi öz çocuğunu sırf ders çalışmadı diye öldüren baba neyin göstergesi.Kendi öz çocuğunu sırf ders çalışmadı diye dövüp öldürecek kadar kendini kaybeden insanların olduğu bir dünyada elbette iyilikten bile rahatsız olanlar olacaktır. Korkmayacağız.Her güzel tavır eleştirilebilecektir.Şeytan kötülüğü fısıldar. Ancak kötülerin egemen olmaması için; insaf sahibi olanların din, dil, meşrep, mezhep, aidiyet, coğrafya farkı olmadan bir araya gelip direnmeleri şarttır.Yoksa kötüye ve şerre mağlup oluruz. Gerçi iyilik ayağa kalktığında şer cüceleşir ama kaybedilen zamana ve zemine, insanlığa ve emeğe yazık değil mi?