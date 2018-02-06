HİLÂL KAPLAN

YPG'nin tanksavarla yaptığı saldırıyla beş şehit verdiğimiz gün, İdlib'de Su 25 tipi bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Uzmanlar, YPG'nin kullandığı tanksavarların, Rus malı 9M113 Konkurs olduğunu belirtiyor. Elbette YPG'nin Türkiye'ye saldırırken, ABD'nin sağlamış olabileceği Rus malı askerî cihaz kullanmasının arkasında bir akıl var.

Bir de şuna bakalım; New York Times, düşürülen Rus uçağı haberini şöyle verdi: "El Kaide'nin uzantısı HTŞ, İdlib'de bir Rus jetini düşürdü. Rus Hava Kuvvetleri, Türkiye'nin Afrin'i bombalamasına izin vermişti. HTŞ, Türklerin Afrin harekâtında kullandığı savaşçı gruplardan birisi. Müttefiklerinin müttefiki, Rusların düşmanı mı?"

HTŞ, El Kaide'nin bir uzantısı ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun bir parçası değil. Hatta bizim İdlib'de gözlem üsleri kurmamıza da, Afrin'de harekât yapmamıza da karşı çıkmış bir oluşum. New York Times, bir taşla iki kuş vurmaya çalışarak, ABD istihbaratının uzantısı gibi hareket ediyor. Bir yandan Türk ordusunu El Kaide ile işbirliği içindeymiş gibi gösterirken, diğer yandan da Ruslara, "Bakın, Türkler sizin düşmanlarınızla işbirliği yapıyorlar" diyor.

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtki, bu düşük zekâ düzeyli oyuna şöyle cevap verdi: "Bugüne kadar onların elinde MANPAD yoktu. Belli ki yabancı ülkeler tarafından sağlanıyor. Bu silahın kaynağını ortaya çıkarmak için araştırma yapılması gerekiyor."

ABD istihbarat kaynaklarıyla 'çok samimi' ilişkileri bilinen bir gazeteci de, bu olanların ardından, "ABD'li kaynaklar, Rusya'nın bugün Türkiye'ye hava sahasını kapattığı tahmininde bulunuyor ve bunu TSK'nın bugün hava operasyonu yapmamasına bağlıyor" şeklinde muştuluyor.

Rusların hava sahasını falan kapattığı yok ama belli ki amaçlanan bu. Türkiye-Rusya arasında güven problemi oluşturup, tüm anlaşmazlıklarımıza rağmen sahada sürdürülen işbirliğini bozmak, neticede Astana Süreci'ni kilitleyip Soçi'de ortaklaşılan anayasa yapım sürecini başa döndürmek.

FETÖ'cü pilotun 2015'te Rus uçağını düşürmesinden Rus Büyükelçi'nin suikasta uğratılmasına değin, Türk- Rus ilişkileri pek çok imtihan atlattı. ABD'nin daha önceki gece Kamışlı'ya büyük bir konvoyla askerî sevkiyat yapmasının görüntülerini görmüşken, biz bu 'cambaza bak' oyununa gelir miyiz? Hiç sanmam.