HİLÂL KAPLAN

Avrupa'nın dinamosu iki ülke, 24 Haziran öncesi ayrı ayrı Türkiye'ye yaptırımlar uyguladı. İkili ilişkileri, Başkan Erdoğan'a zarar verme niyetiyle bozdu.

Hollanda ile ilk gerilim, muhalefet partilerinin propaganda yapmasını sorun etmezken, Ak Partili bakanların büyükelçilikteki etkinliklerde bile yer almasını engellemesiyle ortaya çıkmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının inmesine izin vermeyip, Bakan Sayan'ın ziyareti için gelen vatandaşlarımızın üzerine köpekleriyle saldırmalarını hatırlarsınız. O dönem Başkan Erdoğan, Hollanda'yı "Nazi artığı ve faşist" diye suçlayarak sert tepki göstermişti. Ardından iki ülke de büyükelçilerini istişare için geri çağırdı ve Hollanda Büyükelçisi'nin Ankara'ya dönüşüne izin vermedi. Hollanda da aylar sonra Ankara Büyükelçisi'ni geri çektiğini açıkladı.

Aynı Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Stef Blok, 11 Temmuz'da NATO Zirvesi'nde Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ile görüştü ve ilişkileri normalleştirmek istediklerini belirtti. Ardından Hollanda Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı'na ilişkileri düzeltmek istediklerine dair bir mektup yolladı ve resmî süreç başladı. İki ülke büyükelçilerini atayacak ve Blok yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edecek.

Alman Ekonomi Bakanlığı da, ertesi gün Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri kaldırdığını açıkladı. Buna göre, Hermes kredilerinde Türkiye'ye uygulanan 1.5 milyar euroluk üst sınır güncellenecek. Böylelikle Türkiye'ye ihracat ve yatırım yapan Alman şirketlerinin eli rahatlayacak.

Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanlığı da internet sitesindeki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. Türkiye'deki Olağanüstü Hal uygulamasının kaldırılmasına bağlanan bu kararlar aslında iki ülkenin de, özellikle Amerika'yla gerilen siyasi ve ticari ilişkilerin ardından 24 Haziran'da da bekledikleri 'ışığı' görememelerinden kaynaklanıyor.

Usta kaptan fırtınalı havada belli olur diye boşuna dememişler...