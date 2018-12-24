HİLÂL KAPLAN

Takip edenler ne kadar farkında bilmiyorum ama Trump, Suriye'den çekilme kararıyla sadece YPG'ye değil, esasında Pentagon'daki statükoya vuruyor. Trump, Suriye'den çekilme ilanıyla sersemleyen Pentagon'a ikinci darbeyi, daha uzun süredir ve daha fazla sayıda ABD askerinin bulunduğu Afganistan'dan çekileceklerini açıklayarak vurdu. Bu, 'dünyanın polisliği' göreviyle kendi yerini -demokrat veya cumhuriyetçi- her geçen yönetimde daha da sağlamlaştıran generaller koalisyonunu sarsan bir etki yarattı.

Nitekim Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye kararının ardından istifasını verdi. Yetmedi, DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de istifa edenler kervanına katıldı. Trump, bu iki istifaya dün şöyle tepki verdi:

"Eğer Başkan Donald Trump yerine başka bir başkan Suriye'de DEAŞ'ın büyük kısmının yok edilmesinden sonra askerlerimizi sağlıklı ve mutlu şekilde eve getireceğini açıklasaydı, ABD'nin en popüler kahramanı olurdu. Ama yalan medya bana gelince sert vuruyor. Çılgınlık. Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor."

Haksız mı? ABD'nin Suriye'ye girme amacı şayet DEAŞ'ı bertaraf etmekse, bunu bölgenin PKK'lı olmayan tüm Kürtlerini ve Arapları tasfiye ederek, zorunlu göçe tabi tutarak ve silah zoruyla çocuklarını bile silah altına alarak, bombardımanla harap edilen şehirlere 'özgürleştirdik' edasıyla girerek de olsa yaptı zaten. Ancak seçim sürecinde "DEAŞ'ı Obama kurdu" diyerek bombayı patlatan Trump, esas amacın bu olmadığının da muhtemelen farkındaydı ve kendi politik çıkarlarına da uygun düşecek şekilde oyunu bozmuş oldu.

McGurk'ün tasfiyesi, eminim en çok Türkiye'yi sevindirmiştir. ABD ile ilişkiler tarihimizde, bu kadar provokatör bir bürokrat daha çıkmış mıdır, emin değilim. Ayn El Arap'ta (Kobani) sık sık PKK'lılarla bir araya gelen, Türkiye'nin kırmızı listesinde 4 milyon TL ödülle aranan azılı terörist Şahin Cilo ile görüntüler veren, YPG'nin üst düzey teröristlerinden Enver Müslim, Aldar Halil, Polat Can ile Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile alenen görüşüp plaket dağıtan McGurk'tü. Kendisi daha iki hafta önce Suriye'de 'güvenlik güçleri' yetiştirmek amacıyla kalıcı olduklarının mesajını da vermişti. Trump, 'çekiliyoruz' deyince pozisyonunun da, açıklamalarının da hiçbir anlamı kalmadı. Zaten bir aya görev süresi dolacak olan, Suriye temsilcisi olarak James Jeffrey atandıktan sonra da pozisyonu silikleşen McGurk kendince bir PR oyunu oynamış oldu.

Gidişi olsun da dönüşü olmasın diyelim!