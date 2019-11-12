HİLÂL KAPLAN

Trilyon metreküplük gaz bulunduğu tahmin edilen Doğu Akdeniz'de Türkiye de hak arayışını sürdürüyor. Türkiye'nin aldığı önemli bir haber geçtiğimiz hafta ilk Yunan gazetesi Kathimerini'de yer aldı.

İtalyan ENI ve Fransız TOTAL konsorsiyumu Doğu Akdeniz'de 7. parseldeki tartışmalı sondaj faaliyetlerinden Türkiye'nin itirazları üzerine çekildi. Sondaj faaliyetlerinin başlamasına iki ay kala gerçekleşen bu geri adımı, ENI'nin Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Descalzii, Sondaj kuyusu için savaş çıkarmak istemiyoruz" diyerek anlattı.

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Türkiye de savaş çıkarmak istemiyor ama en uzun deniz kıyısı olan Doğu Akdeniz 'deki doğal haklarını aramaya devam ediyor.vesondaj gemisi ilesismik arama gemisi ile'deki varlığını sürdüren Türkiye, kendi kıta sahanlığında Rumların hükümsüz ruhsatlarına dayanarak sondaj çalışmasına izin vermeyeceğini net şekilde belli ediyor.

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Öte yanda, bu gelişmenin üzerine,ise'nin tek taraflı olarak ilan ettiği sözde'ye, Fransa ve İtalya'nın da savaş gemisi yollayacağını duyurarak karşılık verdi. Anlayacağınız'in askerî gemilerle dolup taştığı ve giderek artacağı bir döneme giriyoruz.

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