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Haberler Hilal Kaplan Yandaşlıkta Sözcü gibi ol...
HİLAL KAPLAN
16 Aralık 2020, Çarşamba HİLAL KAPLAN

Yandaşlıkta Sözcü gibi ol...

Başkan İmamoğlu yönetimi, son 1.5 yılda dört kez suya yapmak istemiş. Kasım 2019'da %80, Temmuz 2020'de %35, Kasım 2020'de %40 ve Aralık 2020'de %40.
İBB Meclisi'ndeki grubunun oyları sayesinde bu fahiş zamlar şimdiye dek engellendi. Son %40'lık zam talebi ise %6,84'e çekildi. Peki Sözcü gazetesi, bunu nasıl haberleştirdi dersiniz: "İstanbul'da suya, AKP'nin önerdiği oranla %6,84 zam yapıldı!"



Vallahi tebrik ediyorum. Sözde bunca yılın 'yandaşı' benim ama bu yandaşlıkta kaçıncı seviye, çözemedim.

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ABD GİBİ "DOSTUMUZ" VARKEN...

ile sancılı bir geçmişimiz var. 'nün başbakanlığı döneminde imzalanan bir dizi anlaşmayla Sovyetler tehdidine karşı ABD'yle birlikte konumlandırılan bir ülke olmaya başladık. İsmet Paşa'nın bunun bedelini birebir ödediği olaylardan en önemlisi ise şüphesiz Johnson mektubuydu.
Johnson mektubu, diplomatik dilden o kadar uzaktı ki CHP, Haziran 1964'te gönderilen metni iktidarı kaybedene değin paylaşmadı. Mektup, ancak Demirel'in döneminde gün yüzüne çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktı. Johnson kısaca, "'a müdahale etmeyi aklının ucundan bile geçirme. Yoksa on binlerce Kıbrıs Türkü ölür. Müdahale edersen de 1947'de yaptığımız anlaşma gereği Amerikan askerî malzemelerini kullanamazsın" diyordu.
O günden AK Parti iktidarına kadar değişen bir şey de olmadı. İsrail tankımızı modernize etsin, Amerika drone satsın diye kapılarda el pençe divan durduk. Bugünse ABD Dışişleri Bakanı, S-400'ler yüzünden yaptırım açıklıyor ama dolar bile aldırış etmiyor. Baktım, sosyal medyada nerdeyse gündem bile olmadı. Çok yol katetmişiz.

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"KEZBANLIK" EVRENSELDİR

Dünyaca ünlü topmodel Bella Hadid, adını öğrenmeye zahmet etmediğim eski erkek arkadaşının kendisini hedef alan şarkısı üzerine ağlamış ve önce gözyaşlarını sosyal medyada paylaşmış, ardından "yallah" yazdığı bir fotoğrafı. Bunlardan önce de koluna takılan serumun fotoğrafını paylaşmış.



Başkası yapsa "Kezban" diyecekler, Bella yapınca üzülmüş. "Bella'ya bunu yapan hayat, bize ne yapmaz" diyorlar. Hayat, vurur. Darbe aldığınızda "Çay koy, yeniden başlıyoruz" diyenlerden misiniz; gözyaşlarınızla klik kollayanlardan mısınız; işte bütün soru bu.

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