Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Ukrayna ziyareti yabancı basında da yankı buldu. France 24, Erdoğan'ın çabalarının başarıya ulaşması durumunda, Türkiye'nin NATO içindeki özgül ağırlığının artacağı analizini yaptı. Bloomberg ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un röportajını, "Türkiye, Rusya'yı memnun etmek için Ukrayna'ya silah satışını askıya almayı reddediyor" başlığı ile duyurdu.

Ukrayna krizi başladığından bu yana Rusya'nın olası bir işgali karşısında hangi NATO ülkelerinin müzakere ve kas gücüne sahip olduğu açık biçimde ortaya çıktı. Amerikan Başkanı'nın "Azıcık işgal edebilir" iması yaptığı bir zamanda İngiltere Savunma Bakanlığı askeri destek verdi. Johnson, diplomatik olarak en açık duruşu sergiledi. Kıtanın bir diğer ucundaki biz de zaten Kırım'ıın ilhakından bu yana sergilediğimiz ahlaki duruşu devam ettirdik.

Sahadaki en belirleyici güçlerin başında gelen Bayraktar SİHA'ların Rusya destekli ayrılıkçıların en büyük kâbusu olduğu malum. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'un İHA Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulacağını açıklamasıyla iki ülke arasındaki savunma eksenli ilişkilerin başka bir boyuta geçtiği netleşmiş oldu.

Ticaret hacmini her sene katlayan iki ülkenin son hedefi 10 milyar dolar ve buna katkı sunmak amacıyla serbest ticaret anlaşması da imzalandı. Hem Rusya'yla iyi ilişkilerini ve işbirliğini sürdürüp hem de Ukrayna'yla savunma ve ticarette atılım gerçekleştiren başka bir ülke yok. Bu diplomasi başarısının başat sebebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika vizyonu ve liderler arası ilişkilerdeki emsaline az rastlanır becerisidir.

Erdoğan, Rusya'nın da desteklediği arabuluculuk gelişimiyle şimdiden ülkemize kazandırdı. Hem NATO içindeki özgül ağırlığımız artmış hem de Rusya ile NATO arasındaki özgün konumumuzun değeri daha net görülmüş oldu.

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'MAVİ VATAN NEDİR?' DERLERSE...



Sosyal medyada gördüğüm bir video, izleyen herkesi duygulandırıyor. Türk balıkçısı İlker Reis, Gökçeada açıklarında iken Yunan sahil güvenlik botu tarafından taciz ediliyor. Yunan güçleri, "Burası Yunan denizi" diyerek Türk balıkçıları geri itmeye çalışıyor.

İlker Reis, geri adım atmıyor. Elinde olta kameraya "Her şekilde müdahale edecekler ama olmayacak. Bakın izleyin" diyor ve Yunanlara sesleniyor: "Burası sizin değil. Hiçbir şey yapamazsın. Gelebiliyorsan gel. Sahil Güvenliği aradım, birazdan kaçarsınız."

Sonradan söylediklerine göre bu ilk kez başlarına da gelmiyor. "Her gün bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz kaçarsak, diğerleri kaçarsa bunlara meydan kalır. Biz burada balık tutmasak da buradayız. Haklıysan sonuna kadar savunacaksın" diyor.

Başkan Erdoğan'ın bayraklaştırdığı Mavi Vatan mücadelesi nedir diye sorarlarsa, İlker Reis'in yaşadıklarını gösterirsiniz. Tek balıkçımıza gücü yetmeyenlerin 80 milyona nasıl söz geçireceklerini merakla bekliyoruz...