Samsun'daki Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yapılan saldırının zanlıları tutuklandı. "Yobazlar" diye söze başlayanlar yine boşa düştü. Zanlıların suç sicili oldukça kabarık çıktı.

Uyuşturucu kullanmaktan 11, uyuşturucu ticaretinden iki, kasten yaralamadan dokuz, taksirle yaralamadan üç, alkollü araç kullanmaktan iki suç kaydı olan zanlılar, heykele saldırıdan siyasi ekmek yemek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktı.

Ama en ilginç görüntüler Ardahan'dan geldi. CHP İl Başkanı Faruk Demir, CHP Kadın Kolları'nın protestosuna kadın kolları başkanı katılmayınca gelip konuşma yapmış. Ancak basına yaptığı açıklamada, "Osmanlı İmparatorluğu'nun şerefli padişahlarından Mustafa Kemal Atatürk" deyince ve bunu söylerken sanki alkollüymüş gibi de konuşunca tepki çekti.

CHP, afet sırasında büyükelçiye balık keyfi, boğaz manzaralı kral dairesinden saray edebiyatı yapıp Atatürk'e de dalga geçer gibi padişah diyen kişilerin elinde. Ve tüm bunlar iki hafta içinde oldu.

Sağolsun kimseye iş düşürmüyorlar; kendi parodilerini de kendileri yapıyorlar...

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HUKUK, EKŞİ'YE İŞLEMİYOR MU?

Sormadan edemiyorum: Ekşi Sözlük, Türk hukukunun işlemediği bir istisna alanı mıdır?

Hz. Peygamber'e hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaret, kişilere sistematik linç, dini değerleri aşağılama...

Hiçbir yaptırımı olmadı. Bu tuvalet kapısı yazılarından farksız lağımda son açılan başlıklardan birisi de "Acil Kemalist askeri darbe yapılması gerekliliği"

Merak ediyorum, bu gerçekten normal mi? Sosyal medya yasasına gerek var mı bu hukuksuzluğa müdahale etmek için? Üstelik bir darbe girişimine 251 canını yeni vermiş bir ülkeyken?..