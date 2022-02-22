Açıklamalarını yapacakları gün sebebiyle "28 Şubat İttifakı" olarak anılmaya başlanan 6 parti liderinden cumhurbaşkanı adaylığına en yakın isim olarak Kılıçdaroğlu öne çıkıyor.

Reuters'a verdiği mülakatta Kılıçdaroğlu, aday gösterilmekten onur duyacağını belirterek diğer beş lidere göz kırpmış. Ne hazindir ki Reuters bile bu ittifakı "6 Erdoğan karşıtı parti lideri" olarak tanımlamış. Altısını topluyorsun ama onları tanımlayacak tek sıfat yine Erdoğan üzerinden kayda geçiyor...

Kılıçdaroğlu, "S-400'leri almamıza gerek yoktu. S-400'ler kime karşı kullanılacak? Daha bu sorunun cevabını alamadık" diyerek engin siyaset bilimi birikimini konuşturmuş. Türkiye'nin hava savunma sistemi olmadığını mı anlatalım; Esad rejimi her gün tehdit ederken Patriotları sınırımızdan çeken Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni mi hatırlatalım, yoksa Patriotların bize satışını bloke ettikleri için mi başka ülkelerden almaya kalktığımızı belirtelim bilmem. Bildiğim, "YPG mi bize saldıracakmış?" diyebilen Kılıçdaroğlu'na bunların hiçbirini anlatamayacağımızdır.

Kılıçdaroğlu, Reuters ekibini genel merkezdeki makam odasında ağırlamış ama onlar yine de "Gandi Kemal"e kıymış. Kılıçdaroğlu'nu "Başkanlık karizmasından yoksun" olarak niteleyen makalede, "Erdoğan'ın gideceği çok açık" diyen Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı kaybetme ihtimali en yüksek aday olduğu yazılmış.

Kılıçdaroğlu için üzüldüm. Diren Gandi Kemal!

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SÜRESİZ NAFAKA DEDİKODULARI

Uzun süredir takip ettiğim ve sıklıkla üzerine yazdığım toplumsal bir talep olan "süresiz nafakanın sınırlandırılması" mevzuu üzerine geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlanmıştı. Haberde düzenleme içeriğine ilişkin bilgiler, sanki şu anda üzerinde çalışılan taslak buymuş gibi yansıtılmıştı.

Ancak bakanlık kaynaklarından aldığım bilgiye göre, her ne kadar Adalet Bakanı Bozdağ konu hakkında harekete geçmeyi gündemine almış olsa da henüz son aşamaya gelmiş bir taslak bulunmuyor. Yayınlanan haberdeki bilgiler, ilk zamanlar üzerinde çalışılan bir düzenleme taslağına aitmiş. Dolayısıyla süresiz nafaka konusunda bakanlıktan direkt bilgi almadan mesele üzerine yorum yapmaya gerek yok.

Mevzubahis toplumsal talebe, bu sene içinde adil bir düzenleme getirilmesi bekleniyor diyebiliriz.