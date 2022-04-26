Tüm dünyada enerji kalemleri, tarihin en yüksek zam oranlarını görüyor. Mesela komşu Yunanistan'da elektriğe son altı ayda toplam % 250 zam yapılmış. Verivox enerji uzmanı Thorsten Storck, bazı AB ülkelerinde tarihin en büyük zamlarının görüldüğünü, toptan elektrik fiyatlarının bir yıl içerisinde bazı bölgelerde 3 kata kadar artış gösterdiğini ve bu artışların devam etmesini beklediklerini belirterek, "Tüketiciler şimdiye kadar hiç böylesine yüksek meblağlı elektrik faturası ödememişti" diyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ülkemizdeki artan elektrik fiyatlarını protesto için faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi gaz lambası ışığında ziyarete gitti. Ancak Enerji Bakanı, borçtan dolayı bir kesintinin olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında elektriğin bilinçli olarak kapatıldığını açıkladı. Sonuçta Kılıçdaroğlu, ziyarete gittiği evin salonunda tüplü fener ışığında görüntü aldırıp gazetecilere şovunu yaptı.

Benim merak ettiğim şu: CHP, bugün Türkiye'nin en büyük belediyelerini yönetiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, vb. AK Parti'yi yenmekle böbürlenmek kolay, neden geçim sıkıntısına sebep olan konuların hiçbirinde sizden tek bir icraat göremiyoruz? "Askıda fatura" deyip vatandaşın, dardaki vatandaşın borcunu ödemesi dışında, vergilerimizin karşılığı siz ne yaptınız? Bunca bütçe ve güce rağmen neden tek adım atamadınız? Kılıçdaroğlu kendini "çare" olarak paketlemeye çalışıyor da odalarda ışıksız kalmak dışında yapacağı hiçbir şey yok mu?

Oysa iktidar olmak için sıraladığınız vaatlerin ardı arkası gelmiyor.

Misal, "CHP'li belediyelerde öğrenciye ücretsiz ulaşım" vaat ettiniz. En yüksek zammı sizin belediyeleriniz yaptı.

"CHP'li belediyelerden çiftçiye bedava traktör" vaat ettiniz. Teslim edilen tek traktör olmadığı gibi sözcünüz "Çarpıcı olsun diye öyle dedik" bile diyebildi.

Bugün "çarpıcı" olsun diye elektrik şovunu yapmadığınızı nerden bileceğiz?

Size daha çarpıcı(!) bir örnek hatırlatayım. CHP lideri, Şanlıurfa'da belediyeyi kazandıkları takdirde çiftçiye bedava elektrik vereceklerini söyledi. O hafta CHP'li Çanakkale Belediyesi Meclisi'nde AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun teklifinin Çanakkale'de gerçekleştirilmesi için önerge sundu. CHP'li Başkan teklifi reddetmekle kalmadı, "Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil" sözleriyle tepki gösterdi. Daha kendi belediye başkanının sözünü ciddiye almadığı Kılıçdaroğlu'nu biz fazla mı ciddiye alıyoruz diye düşünmüyorum değil.