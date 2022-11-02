Geçtiğimiz ay, Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 178 ismin mesleğe dönmelerine ilişkin dikkat çekici bir karar verdi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten atılan hâkim ve savcıların itirazları, Danıştay 5. Dairesi'nde görüşülüyor. Karara bağlanan 4 bin 788 dosyanın 4 bin 246'sında dava esastan reddedilmiş. O yüzden Danıştay 5. Dairesi'nin, 178 ismin mesleğe dönmesine ve yargı mekanizmamıza yeniden dahil edilmesine ilişkin soru işaretleri yükseliyor.

Siyasetten de önemli bir ses yükseldi. AK Parti Genel Başkanvekili olan Numan Kurtulmuş, katıldığı A Haber yayınında karardan duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirdi:

"Bunların (FETÖ'cülerin) çok büyük bir kısmı tasfiye edildi. Ama hâlâ devletin, kamunun içerisinde, muhtemeldir ki karda yürüyüp izini belli etmeyen birtakım kriptolar vardır. Bunlarla da mücadele edilmesi lazım. Yargının bu kararı da tabii gerekçesini şu anda bilmiyoruz ama bu kadar ciddi bir meseleyken böyle bir kararın alınmış olması herhalde FETÖ ile mücadeleye katkı sağlamayacaktır."

Kurtulmuş'un şerhi önemli fakat bu son kararın belki şöyle bir katkısı olabilir. Darbeye karışan FETÖ'cü askeri öğrencileri beraat ettiren veya ankesörlü hattan "mahrem imam"la 24 kez görüştüğü belirlenen, kod adını bile itiraf eden kişilerin beraatine karar veren diğer yargı kararlarına da mercek tutulmasını sağlar. Belki her şerde bir hayır vardır...