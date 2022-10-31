Cumhuriyetimizin 99. yılında millî gururumuz TOGG'un üretim tesisi açıldı, seri üretim başladı ve yerli otomobilimiz banttan indi. "Devrim" arabasının 60 yıldır taşıdığımız yükünü omuzlarımızdan atıp Türkiye'nin ikinci yüzyılına doğru sağlam bir adım attık.

Bu gurur tablosuna maalesef ana muhalefet lideri eşlik edemedi. Belki de iki yıl önce sarf ettiği şu sözlerden utanmıştır:

"Oturdular büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler.. Nerde? Milleti kandırmak için."

Kılıçdaroğlu açılışa katılsa kimse "Nerde bu TOGG. Aaa buradaymış" demeyecekti elbette ama iktidarın işine yarar kaygısıyla millî sevinçlere bu kadar bigâne kalmaları da üzücü.

Ne demişti CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Engin Altay: "Bu hükümet, dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok."

TOGG, önümüzdeki sene yollarda olacak. Kılıçdaroğlu ise adaylık yarışı ve parti içi kavgalar ile altılı masadaki uzlaşmazlıklar derken muhtemelen yolun sonunda... Gerideyse "milleti kandırmak" noktasında maharetli bir miras bırakacak.



TÜRKİYE YÜZYILI..

"Türkiye Yüzyılı" toplantısı, siyasi tarihimizde bir ilkti. Çünkü bir siyasi parti ilk kez yıllık değil, beş yıllık değil, asırlık bir vizyonu milletine vaat etti. Başkan Erdoğan'ın konuşması ufuk açıcı, salon görkemli, davetliler coşkuluydu. Böylelikle AK Parti de bir nevi seçim startını vermiş oldu.

"Altılı Masa" üyeleri bugünden yarına ne diyecek, yine hangi konuda birbirlerine medya üzerinden tarizde bulunacak bilmezken, Başkan Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın diğer liderleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile beraber birlik görüntüsü vermesi önemliydi. Niteliğin nicelikten önemli olduğunu altılı masa ne zaman görecek bakalım.