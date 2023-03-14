6+2'lik koalisyonun kendi iç tartışmaları sürerken, devreye bir de "masa altı" ortak HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyip Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi karşılığı koparacağı tavizler girdi.

Selahattin Demirtaş, "Bundan sonraki hedef Sayın Kılıçdaroğlu'nun herkesin adayı olmasını sağlamaktır. HDP'lilerin Sayın Kılıçdaroğlu'na severek, isteyerek, gönül rahatlığıyla oy verebilmesi için HDP'yi ziyareti ve uzlaşmayı bekliyoruz" diyerek niyetlerini açık etmiş; Kılıçdaroğlu'nun tüm kurmaylarının HDP'ye yönelik sıcak açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu da HDP'yi ziyaret edip işbirliği içinde olmayı arzu ettiğini belirtmişti.

Peki, yüzde 1 oyu olmayan üç parti genel başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve toplamda onlarca milletvekili sandalyesi dağıtacak olan CHP'ye, HDP "hayrına" mı destek verecek?

Tam bu noktada CHP'nin üç maymunu oynayan İyi Parti'yi boşa düşürecek şekilde açıktan HDP ile el sıkışacağını düşünmek naiflik olur. Zira HDP, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndaki çekincelerimizin kaldırılması gibi zaten belli başlı taleplerini savunan bir CHP ile muhatap olduğunun farkında.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, temelde 3 konuda yerel yönetimlere yetki veriyor: İdari bağımsızlık, mali bağımsızlık (vergi geliri) ve kolluk kuvveti. Yani kısmen bölünmüş, bağımsız şehirlerden oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. 2015'teki hendek terörü sırasında arka arkaya sözde "özerklik" ilan eden HDP'li yapıları hatırlarsanız, hendekte kazanamadıklarını neden Kılıçdaroğlu eliyle masada kazanacaklarını düşündüklerini anlayabilirsiniz.

Kaldı ki CHP hâlen YPG'yi terör örgütü olarak gördüğünü söylemiyor. Terör örgütü demeyi bırakın, sınırımızda YPG'nin olmasından mutlu olacağını açıklayan CHP'li yöneticiler bile var. Yani HDP için ballı kaymak...

Bu yüzden HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı bize verseler biz almayız zaten" deyip gülerek devletle adeta dalga geçebiliyor.

İyi Partililer mezarlıktan ıslık çalarak geçenler misali siyasetine devam ededursun, gerçekler gümbür gümbür ortada...