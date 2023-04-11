Sanırım Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın karşısında tuvalet terliği olsa, ona oy vereceğiz" diyen seçmeni fazla ciddiye aldı. Zira CHP'nin milletvekili aday listesindeki tercihlerine bakınca, yedi göbek CHP'li seçmenle alenen dalga geçen bir durum söz konusu.

Misal, Ergenekon-Balyoz davaları sürecinde Adalet Bakanı olan, 17-25 Aralık'ı gerçekleştiren FETÖ'cü "yargı imamları"nı atayan ve koruyan Sadullah Ergin... DEVA Partisi kontenjanından CHP'nin Ankara 1. Bölge 4. sıra milletvekili adayı oldu. Ergenekon-Balyoz'da ya kendisinin ya meslektaşının yargılandığını gören, Çankaya başta olmak üzere o bölgede yaşayan asker-sivil bürokratlarla dalga geçmek bu değilse nedir?

Üstelik Kılıçdaroğlu, Ergin için bakanlığı döneminde "Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın", 2014 yerel seçiminde Hatay'daki adaylığı içinse "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hâkimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek!" demişken...

Liste bayağı kabarık: Kardeşi FETÖ'den tutuklanmış Selim Temurci, FETÖ'cü Zaman kapatıldığında koşarak gidip Dumanlı'ya destek verip "saat" hediye eden İdris Naim Şahin gibi "AKP atıkları" oldukça fazla. Ancak size en ironik örneği vereyim:

"Kemalizm ırkçılıktır" açıklamasıyla meşhur akademisyen Yüksel Taşkın, İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday oldu. İzmirli CHP seçmeniyle birlikte İzmir'in dağlarına çiçek ekmeye çıkarlar sanıyorum.

Velhasıl boyun eğen birileri olduğu kesin ama tam sayısını 14 Mayıs'ta göreceğiz. Nasılsa Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi "tıpış tıpış"...

