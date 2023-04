Son zamanlarda dünya siyaseti o kadar önemli gelişmelere sahne oluyor ki, hemen her ay "tarihte bir ilk"e şahit oluyoruz. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın başına gelenler de bu çerçevede değerlendirilebilir.

Trump'ın ABD siyaseti, iş dünyası, hatta popüler kültürü içinde edindiği yer hep sıra dışı oldu. Modellerle ilişkilerinden kızarmış tavuk reklamında oynamaya, yarışma programı sunuculuğundan Hollywood filmlerinde boy göstermeye kadar pek çok konuda gündemin uç noktalarında yer aldı. Amerikan tarihi açısından yine bir uç noktada yer alıyor eski başkan.

Geçen hafta büyük jürinin kararı sonrası hakkında iddianame hazırlandı ve Trump, ABD tarihinde hakkında ceza davası açılıp hâkim karşısına çıkarılan ilk eski başkan oldu. Manhattan Başsavcılığı tarafından hazırlanan 16 sayfalık iddianamede Trump, 34 ayrı maddede, porno yıldızı Stormy Daniels'e 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili olarak seçim kampanyası yasası ihlali ve söz konusu ödeme kapsamında işyeri kayıtlarında sahtekârlık yapmakla suçlandı.

Savcılar, Trump'ın, 2016 seçimlerinin bütünlüğünü baltalamaya, adaylığını öne çıkarmak için hakkındaki olumsuz bilgileri bastırmaya yönelik yasa dışı bir komplonun parçası olduğunu savundu. İddianamenin hazırlanmasının ardından, Trump gergin bir ortamda, destekçilerinin ve karşıtlarının protestoları ve bir medya ordusunun eşliğinde prosedür olarak gözaltına alındı ve hâkim karşısına çıkarıldı.

Trump, hakkındaki suçlamaların hepsini "suçsuzum" diyerek sert bir şekilde reddetti. New York'taki duruşmanın ardından soluğu Florida'daki evinde aldı ve orada destekçilerine seslendi. Kullandığı ifadeler Trump'ın kolay kolay pes etmeye niyetinin olmadığının kanıtıydı: "Böyle bir şeyin Amerika'da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu, onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmak. Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir."

Trump, ülkede ekonominin çöktüğünü, enflasyonun kontrolden çıktığını, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin birlikte tehditkâr ve yıkıcı bir koalisyon oluşturduklarını savunarak, "ABD tarihinin en kötü beş başkanını alıp ekleseydiniz, ülkemizdeki Joe Biden ve yönetiminin yıkıntısının yakınından bile geçemezdi" diye konuştu.

ABD siyaseti büyük bir Trump fırtınasına hazırlanıyor dersek, yanlış bir analiz olmaz. Fırtınanın asıl kopacağı zamansa yıl sonu olacak. Malum, ABD'de gelecek yıl başkanlık seçimleri var. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, aralık ayında kendi başkan adaylarını belirlemek için önseçim maratonuna başlayacak.

Sağlık sorunları ve iyiden iyiye zayıflayan hafızasıyla gündem olan Başkan Joe Biden'ın bir kez daha aday olma niyeti var. Karşı taraftaysa, Cumhuriyetçilerin en favori adaylarının başında, her şeye rağmen Trump var. Son anketler, Cumhuriyetçilerin önseçiminde Trump'la ipi göğüsleyebileceğini gösteriyor. Analistlere göre, dava süreci de Trump'ın kamuoyu desteğine olumlu yansımış durumda.

Tutuksuz yargılanacak olan Trump'ın bir sonraki duruşmasının 4 Aralık'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Anlayacağınız, 2023'ün sonuna doğru ABD siyaseti pek çok "ilk ve son"a sahne olacak.