'Yarın Bay Kemal ve yardımcıları Kürdîstan Bölgelerinde miting yapacak. Burda verilecek mesajlar çok önemli. Kürdîstan halkı bu mesajları dikkatle dinleyecektir.'

HDP'nin yeni sürümü olan Yeşil Sol Parti gönüllüleri hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaptığı Ağrı, Van ve Batman mitingleri böyle duyurulmuş. Gören göz için her şey açık ve net aslında.







Doğu'daki belediye imkânlarını Kandil'e peşkeş çekmeye hazırlanan, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndaki çekinceleri kaldırma sözünü defaatle tekrar ederek hem mali hem de kolluk özerkliği vaat eden, Demirtaş başta olmak üzere hapisteki tüm PKK'lı "tutsak"ları salmayı "müjdeleyen" ama Çankırı'ya, Yozgat'a, Trabzon'a gidince "Kandil'i başlarına yıkacağız" diyebilen garip bir riyakârlık hâli...

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14 MAYIS'TA ÇIKMANIZ GEREKİYOR

Yer Zonguldak. Görüntülerde üç kişi var. Biri Ali Babacan. Diğerleri CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

İki CHP'li yetkili, "Sayın Bakanım" diye hitap ettikleri Babacan'a tane tane, Filyos'taki Doğalgaz İşleme Tesisi'nin önemini anlatıyorlar.

"1. faz bile günlük 10 milyon metreküp. 2. faz günlük 40 milyon metreküp olacak. Çok kaliteli bir gaz. Rekor bir çalışma yaptılar. İşleme ve depolama tesisleri de açıldı. Bölgeye ekonomik canlılık getirdi. Binden fazla insanımıza iş imkânı doğdu. Zonguldak'ın parlayan yıldızı burası."

Babacan, tüm bu duydukları karşısında ne yapıyor peki? Yanındaki danışmanının kulağına eğilip şöyle diyor: "Kaçta çıkmamız gerekiyor?"

Neden Babacan, Türk milletinin hayrına olan ve rekor sürede başarıyla ilk meyvesini veren bu proje karşısında kayıtsız kaldı dersiniz? Çünkü kendisinin şu açıklamasını kimsenin unutmadığını biliyor:

"Enerji konusunda milleti aldatmayın. Dürüst olun. Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu, ben onu merak ediyorum. Nerde bizim bu Karadeniz'deki doğalgaz?"

Babacan'a bizzat CHP'li arkadaşları anlattı, "Al burda" dedi. O da kendi sözleri altında ezilerek dinleyip çıkış kapısının yolunu aradı. 14 Mayıs'ta da olacak olan Allah'ın izniyle budur.