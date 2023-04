Dünya lideri olmanın zor bir iş olduğunu söylemek için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Her açıklamanız, her adımınız olay oluyor, dünya basını aksırsanız haber yapıyor.

Bunlar normal ama mesele Erdoğan olunca, Batı basını her zaman olduğu gibi ipin ucunu kaçırıyor, dezenformasyon havada uçuşuyor.

Ne yaşanmıştı, hatırlayalım. Başkan Erdoğan, katıldığı bir canlı yayına geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Fakat rahatsızlığına rağmen, aradan sonra yayına döndü ve rahatsızlığının hafif olduğunu, yoğun temposundan ötürü midesini üşüttüğünü açıkladı. Hatta izleyenlerden helallik istedi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan "Söz verdik" diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni, halkına duyduğu saygıydı.

Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki. Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti. Soysuzların sevinci, onların kansızlığından olduğu için değinmeye lüzum yok.

Ancak sadece ülke bazında değil, dünya basınında da bu rahatsızlık yer buldu. France 24, haberi KJ'den şöyle duyurdu: "Erdoğan seçim çalışmalarını iptal etti. Türkiye Cumhurbaşkanı bir gününü daha iptal etti." Financial Times'tan Deutsche Welle'ye Erdoğan'ın bir günlük programını iptal etmesi haber oldu.

Yine azılı bir Türkiye düşmanı olan Council on Foreign Relations uzmanı Steven Cook şöyle yazdı: "Dünya lideri olmak zordur, kampanya yürütmek meşakkatlidir, insanlar hastalanır. George HW Bush, Japon başbakanının üzerine kustu, Hillary Clinton sendeledi, ama onlar iyiydi. Hiçbir şey olmayabilir ama Erdoğan'ın sağlığı bir süredir sorun teşkil ediyor."

En muhalifinin bile işte böyle dünya lideri olduğunu ikrar ettiği bir zamanda, Erdoğan'ın en soysuz düşmanlarından firari FETÖ'cüler, Putin'in Kremlin'e doğru acil yola çıktığını, nedeninin Erdoğan'ın rahatsızlığı olduğunu yazdılar. Yani yalanı uydururken bile dünya sahnesindeki gücünü tescil ediyorlardı.

Önce sara krizi dediler, sonra kalp krizi... Milyonlarca kalp aynı duada buluştu. Gökten kemik yağmadı.

Başkan Erdoğan, dün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali açılışına videokonferans yoluyla katıldı. Dosta güven, düşmana korku vermeye devam etti.