Memur bir ailenin oğlu olarak doğdu, inşaat yüksek mühendisliğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir yükseliş hikâyesi yazdı.

Ak Parti'nin "Yeniden İstanbul" demek için seçtiği isim Murat Kurum oldu. Kurum'un mütevazi, sessiz ve çalışkan bir tarzı var. Çok karalama kampanyasına maruz kaldı ama polemiğe girmeden işini yapmaya odaklanan bir bakanlık dönemi geçirdi.

Türkiye'nin hem tarihi kalbi hem de ekonomik merkezi olan İstanbul'u bekleyen en büyük tehdit deprem tehdidiyken, hem sosyal konut inşası hem de kentsel dönüşüm noktasında pek çok başarıya imza atan Kurum'un adaylığı bu anlamda da güven verici.

Yüksek lisansını kentsel dönüşüm üzerine yapmış olan Kurum, hem teorik hem de pratik açıdan alana hakim, tecrübeli bir isim. Emlak Konut Genel Müdürü olduğu dönemde Emlak Konut tarihininin en büyük 2 halka arzını gerçekleştirdi. Bakanlıktaki ekibiyle, 365 bin sosyal konut yaptı. 46 bin afet konutu inşa etti. 45 ilde 80 tarihi meydan düzenlemesini hayata geçirdi. 484 Millet Bahçesi yaptı.

Malumunuz son beş yılda "İstanbul'da 100 bin konutluk kentsel dönüşüm" vaat ederek gelen ama maalesef tek konut yapmadığı gibi deprem bütçesini reklam bütçesine aktaran bir başkan var. İstanbul'da deprem bütçesini AK Parti dönemine kıyasla 2020'de yüzde 65, 2021'de yüzde 75 düşüren, 2022'de bütçenin sadece yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'unun kentsel dönüşüme ayıran İBB yönetimi depreme hazırlık konusunda sınıfta kaldı.

Kurum'un halkı en çok ilgilendiren vaatlerinden birisi de ulaşımdaki kaosu sona erdirmek oldu. Toplu ulaşım kullanan herkes aksayan sistemden haberdar. Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler, aksayan seferler, yanan veya yoldan çıkan metrobüsler...

"Yardıma muhtaç olana bedava ekmek", "süt, su, öğrencilere zamsız ulaşım" hizmeti gibi beş yıldır tutulmayan sözlere karşılık Murat Kurum, hem bürokrat hem de Bakan olarak verdiği tüm sözleri tutmuş olarak çıkıyor.

Kar ayazında İstanbullu yolda mahsur kalmışken kendisine özel kar aracıyla yol açtırıp İngiliz büyükelçisiyle yemek yiyecek kadar gamsız, depremzedeleri ziyaretinden kayak tatiline geçecek kadar duyarsız birine rakip olarak, depremden sele her afette ayağında çizmeleriyle sahada halkla iç içe olmuş bir aday çıktı.

İBB'nin borç tutarını dört yılda dörde katladığı yetmezmiş gibi ihaleleri yandaşlarına dağıtan bir başkanlık performansının karşısına, Ak Parti, Türkiye'nin en büyük bütçeli bakanlığını yönetip adı tek akçeli skandala karışmamış tertemiz birisini koyuyor.

Velhasıl Murat Kurum, "Yeniden İstanbul" demek için doğru aday, doğru zaman...